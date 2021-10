Conforme a los criterios de Saber más

El mejor atleta peruano de los últimos Juegos Olímpicos puede viajar de vacaciones a la playa, seguir sumando sponsors, comprarle una casa a su mamá pero hay lujos que solo él entiende. Paraísos que solo él ve. Es mediodía en Monsefú, una ciudad 763 kilómetros al norte de Lima donde ahora mismo brillan 23 grados a la sombra y donde ahora mismo, los 23.561 habitantes de la zona han escuchado rumores de una noticia extraterrestre: Ángelo Caro, quinto lugar en skateboarding de Tokio 2021, nacido en Lambayeque, paseará con su tabla en un parque de la zona. De incógnito. Uno de ellos, el señor Raúl Távara, se apoya en su muleta en la puerta de su casa, murmura algo con sus hijos pequeños y desde allí ve todo lo que ha pasado: la exhibición de Ángelo Caro, el concurso para elegir al nuevo talento adidas entre los cinco mejores skaters chiclayanos, la orquesta de cumbia que se hizo un sitio entre los 300 monsefuanos para darle la bienvenida.

Cuando todo eso pasa, Ángelo Caro se acerca al señor Távara y entre ellos, con ese dejo musical que arrastra las últimas sílabas, ocurre un diálogo que deberá ser revisado cuando en los próximos JJOO, el peruano pelee una medalla de oro.

—Felicitaciones, muchacho. Siga así usted, llevando el alto el nombre del Perú.

—¡Muchas gracias, señor! Y felicitaciones. Vive en el paraíso: yo daría lo que fuera por tener una casa como la suya frente a un skatepark.

Ángelo Caro se toma una selfie con el señor Távara, que se peina para la toma y listo. Detrás hay polvo que se levanta simulando un torbellino y un par de algarrobos. También, unos 50 muchachos que se han quedado esperándolo en el nuevo skatepark de Monsefú que el peruano acaba de reinaugurar. Ya regaló cinco tablas Jart y ahora, como no tiene más que dar, da lo mejor que tiene: las zapatillas de sus últimas piruetas.

Se las saca y las regala. Sospecho que el muchacho skater que se las ganó, más que ponérselas, las tiene hoy en un altar.

Breve encuentro con un vecino de Monsefú, que vive frente al nuevo skatepark adidas. FOTO: Daniel García Alzamora.

Ángelo Caro y en la puerta de la casa del señor Raúl Távara. "Lo que daría yo por vivir frente a un skatepark", le dijo. FOTO: Daniel García Alzamora.

***

Breve repaso biográfico de Ángelo Caro desde que el mundo olímpico conoció de su talento: cumplió 22 años el pasado 28 de agosto y se mudó con Andrea, su novia, una joven estudiante de Estomatología. Tiene ya en agenda el mundial de skate 2022 y los Panamericanos en Colombia de noviembre. Hace una semanas, como parte de su vínculo con adidas, encontró una forma de devolver todo lo que este deporte ha hecho por él: reinaugurar, remozado, lo que era el viejo Parque de la Juventud de Monsefú, Chiclayo y convertirlo en un skatepark. “Nada es imposible”, le dijo a los 300 jóvenes monsefuanos que, con sus pantalones carpinteros, sus gorras snapback y sus sonrisas en permanente paz, lo escuchaban con atención. Como si fuera un profeta. O solo uno de ellos.

—¿Cómo te sientes al ver a tantos muchachos para quienes eres inspiración, un modelo?

—Siento más motivación que nunca para representar al Perú en todas las competiciones. Y seguir inspirando a la comunidad de skaters. Hasta hace muy poco tiempo, este deporte no solo no era olímpico sino era mal visto. ¡Cómo vas a ser skater!, me decían. Ahora ya no. Y aquí en Chiclayo hay mucho talento.

—¿Ha cambiado mucho tu vida desde que fuiste quinto en Tokio 2021?

—Sigo siendo el mismo. He podido conocer otros países, conocer otras culturas. Ayudar a mi familia. Independizarme. Eso sí. No soy de comprarme cosas. Con mi skate es suficiente. No soy de lujos. Guardo mi dinero para tener proyectos más adelante, como este de Chiclayo.

—¿Cómo es tu relación con Sofía Mulanovich, después de los Juegos?

—No nos hablamos tanto pero los dos compartimos el espíritu de dos deportes muy parecidos. De hecho, hemos quedado en algo que puede ser muy chévere: yo le voy a enseñar a montar skate y ella me dará una clases de surf.

—¿Cuál es el objetivo en los próximos Juegos Olímpicos?

Medalla. Lo que pasó fue increíble, la conexión de la gente, mi celular reventaba. Ahora solo tengo que entrenarme. Yo quiero esa medalla en el cuello para el Perú.

La entrevista se interrumpe porque, en la nueva vida de Ángelo Caro, ahora tiene que firmar autógrafos.

El peruano Caro junto al ganador de una tabla para skateboarding personalizada e idéntica a la que él usó para competir en Tokio 2021. Tiene dos planes inmediatos: convertirse en embajador del skate en el país y ganar medalla en los próximos Juegos Olímpicos. FOTO: Daniel García Alzamora.

***

El día va a terminar en breve: el skatepark de Monsefú es una realidad, y Ángelo Caro tiene que tomar unas vacaciones. Quizá este viaje al norte haya sido más sanador de lo que él cree. Justo hoy, 28 de setiembre, es el cumpleaños de su padre. Él lo ha contado, sin dar más detalles: su familia se separó cuando él tenía 3 años y recién pudo conocer al famoso locutor de radio lambayecano cuando tenía 10. Se llamaba Enrique Caro, Kike. Se llamaba porque ya murió.

—¿Qué pensabas en el vuelo a Chiclayo?

Pensaba en... Mira. Este día es muy importante para mí. Recuerdo mucho a mi papá Él era un locutor muy conocido en Chiclayo y aunque mis padres se separaron y todo eso, justo hoy, por coincidencias de la vida, es su cumpleaños. Yo sé qué es por algo, no es coincidencia. Él quiso que venga aquí al lugar donde nací y me crío. A celebrar sus cumpleaños y a pasarla bien con el skate.

Mira al cielo y ya. Es el mejor conductor en cuatro ruedas del país en que se debe vivir esquivando baches, motos, combis, problemas. En el nombre del padre entonces.

"Pensaban que era un vago o no tenía futuro", dice hoy. Ángelo Caro posicionó al skate en el país como un deporte ultra competitivo, luego de obtener el quinto lugar en Tokio 2021. Ahora, miles de muchachos y muchachos sueñan con una carrera como la suya. FOTO: Daniel García Alzamora.

Ángelo Caro y por qué nada es imposible

Impossible is Nothing es mucho más que una campaña; representa la actitud y la evolución de la marca adidas. En esa idea, Ángelo Caro encajaba perfecto. Impossible is Nothing es la vida del skater peruano: un optimismo irrefrenable, arraigado en el propósito de adidas de demostrar que el deporte tiene el poder de cambiar vidas. Ángelo tuvo que soportar los prejuicios hacia el skateboard y la falta de recursos para dedicarse a este deporte, pero siempre lo hizo con una actitud optimista y vio posibilidades en vez de enfocarse en las barreras. Por eso, adidas y él son uno solo ahora.

