Es una verdad que todas las cosas, incluso aquellas que uno más ama, tienden a cambiar; y si bien los cambios pueden ser positivos, a veces no lo son tanto. Esta era una idea que inquietaba al destacado bailarín de marinera Hugo Romero (50), quien se presenta a sí mismo como un “laureado”, es decir, una persona que ha ganado tres veces en la categoría de campeón de campeones de marinera. Lo suyo es el máximo honor, la cúspide, el auténtico olimpo de la marinera. Sin embargo, Romero notaba que en los últimos años la marinera que aprendió a amar cuando llegó con su familia de Lima a Trujillo, a los 14 años, ya no se parecía a sus recuerdos.

“Los concursos de marinera han hecho que esta evolucione técnicamente hasta el punto de parecerse a un deporte, pero se ha perdido mucho la elegancia, la picardía, la jarana, el salero, el enamoramiento. Eso ya no se ve. Parece que ves a atletas, no a artistas, cuando lo bonito de la marinera es que veíamos un baile de amor. El baile de pareja más hermoso del mundo”, señala el artista del baile.

La obra “Amor de Marinera” cuenta con un elenco integrado exclusivamente por campeones de esta danza. Se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre en el Teatro Peruano Japonés. Entradas disponibles en Joinnus. Foto: Diomedes Navarro.

Con la loca idea de devolver a la marinera norteña a sus raíces románticas, concibió el ambicioso espectáculo “Amor de marinera”, que combina teatro y show audiovisual, con una trama apasionada que puede recordar a “Grease” o “West Side Story”. El espectáculo estuvo a punto de ver la luz en 2020, pero la inoportuna pandemia truncó sus sueños y le hizo perder mucho dinero, aunque no el entusiasmo. En lugar de darse por vencido, Romero redobló la apuesta: quería un espectáculo digno de Broadway, que mezclara números visuales con la calidad del Cirque du Soleil y un despliegue técnico absolutamente inédito en el país. Aquí es donde entran Luisa Fuentes y Juan

Carlos Ruiz, dos campeones nacionales de marinera que trabajan para llevar la obra a un nuevo nivel. Mientras que la primera es una empresaria peruana y embajadora cultural de la marinera en 21 países, el segundo es un productor de espectáculos especializado en artes visuales y video mapping.

Ensayos de la obra Amor de Marinera.

En charla vía Zoom, Ruiz nos cuenta con emoción varias de las proezas que su equipo está trabajando para que este espectáculo marque un antes y un después en los shows del ámbito local. Entre ellas está una pantalla LED de 120 metros que envolverá buena parte del auditorio del Centro Cultural Peruano Japonés, números visuales coreografiados y automatizados con luces robóticas y tecnología time code, algo que no se ha intentado antes en el país. En otro momento, fueron a Gamarra y compraron doscientos metros de tela verde y alquilaron una cancha de fútbol para montar el set de chroma más grande del país. Pero hay una curiosidad más que Juan Carlos ha preparado para deslumbrar a quienes acudan a ver “Amor de marinera”. Lo cuenta con una sonrisa, como si fuera una travesura: “Hemos revivido al ‘Zambo’ Cavero”.

HISTORIA DE UNA RESURRECCIÓN DIGITAL

En un momento climático de la obra, cuando los actores y bailarines interpretan el emblemático vals “Contigo Perú”, el público se sorprenderá al ver aparecer al gran Arturo Cavero, quien falleció el 19 de octubre de 2009, hace quince años. Para un momento tan especial, era necesario conseguir los permisos adecuados, y el primer paso fue contactar a Moraima Cavero, hija del artista y gran difusora del legado de su padre. “Cuando Juan Carlos me contó la idea de traer de vuelta a Arturo, no lo podía creer. Fue realmente sorprendente escuchar su entusiasmo. Fue halagador y hubo un montón de sensaciones y sentimientos al mismo tiempo”, nos confiesa Moraima por teléfono. “Imagínate, después de tantos años, ver cómo el arte de mi papá sigue vivo es realmente conmovedor. Todo el esfuerzo que están haciendo por acercarlo a las nuevas generaciones me tiene más que contenta”, dice.

Versión previa de lo que será la versión digital del Zambo Cavero, hecha con tecnología 3D y deep fake.

Para traer de vuelta al querido ‘Zambo’ se requirió tecnología de punta y manos expertas, ubicadas en el Perú, Colombia y, sobre todo, México, país que ayudo más en la proeza. “Revivir a ‘Zambo’ ha sido un reto tecnológico y emocional. Utilizamos técnicas de deepfake y programas como Blender 3D y Maya, junto con inteligencia artificial. Y hay que hacerlo bien, porque, si no, se ve robótico. Es la misma técnica que usaron para revivir a Michael Jackson. Usamos a un actor como base, le colocamos sensores para captar los movimientos, y como era delgado, lo tuvimos que engordar con Maya. Recrear el pelo, ese gris, también fue otro reto. La voz es cien por ciento original de Cavero”, apunta Ruiz.

El objetivo final ha sido lograr algo convincente y que sea respetuoso con el cantante de “Cada domingo a las doce”, “Y se llama Perú”, “Contigo Perú” y “Cariño bonito”. A quince años de su muerte, el recordado ‘Zambo’ sigue siendo noticia. El año pasado, en conmemoración de los 50 años de su primer disco, se realizó una original ‘silent party’ organizada por el músico Julio Pérez-Luna (DJ Sobredosis), donde la gente bailaba en silencio con audífonos. Este año se lanzó el disco de tributo “Zambo remixes”, de música electrónica, que complementa al “Proyecto Zambo”, otro tributo aparecido en 2019.

“El nivel de oyentes de Arturo no ha disminuido en absoluto. Hay chicos que hacen música fusión después de escuchar sus discos, y en TikTok una serie de jóvenes están haciendo coreografías con su música”, señala su hija. Además, cuenta que suele ver polos y murales inspirados en él. La clave de esa conexión, asegura, está en la autenticidad de su padre: “No encuentro más magia que en la honestidad del canto de Arturo. Él amaba cantar, y lo hacía con tanto amor que era imposible no sentirlo”. //

Recuadro: rescatados con la tecnología

TUPAC SHAKUR

El 2012, un holograma del fallecido rapero estadounidense Tupac Shakur se “presentó” en el festival de Coachella para interpretar una canción. Fue el inicio de una tendencia que ha mejorado con el avance de lo digital.

ABBA

Luego de 30 años de estar separados, el cuarteto sueco regresó el 2022 con un nuevo disco y un espectáculo rompedor: un show visual con hologramas que devolvió a su música a los escenarios después de décadas de peleas y ausencias.

MICHAEL JACKSON

En 2014, una imagen espectral del fallecido Rey del Pop fue proyectada en forma de holograma para los asistentes a una edición de los Premios Billboard, en Las Vegas. El uso de esta imagen y tecnología fue motivo de disputa por dos empresas en los años siguientes.

Desde su muerte, Michael Jackson ha ganado US$700 millones (Foto: Twitter/Billboard Music Awards)

JOHNNY OROZCO

El año pasado, el recordado líder del grupo Néctar fue resucitado gracias a la inteligencia artificial para que pueda interpretar una canción al lado de su hijo, Deyvis Orozco, durante un comentado recital.