¿Eres fan de las pastas? Reúne a un grupo de amigos para aprender a prepararlas desde cero en La Patricia. Todo se come al final. / La Patricia

Patricia Rivero, chef fundadora de estos talleres gastronómicos, es fanática del cineasta y quiso crear un emprendimiento original e instagrameable. ¿Cómo nace este lugar donde distraerse preparando pastas, cebiches o pisco sour entre amistades se está haciendo tan popular? Antes de empezar el negocio, nos cuenta Patricia Rivero que estuvo en ciudades como Madrid, Barcelona, Roma, Florencia y París en busca de experiencias y talleres gastronómicos con propuestas alejadas de las ya tradicionales experiencias de cocina colaborativa. Así nació La Patricia, con el propósito de ofrecer a sus alumnos las mejores tres horas del día, en las que dejan los problemas afuera y abren la mente y el corazón.

El concepto estuvo dirigido inicialmente a extranjeros; sin embargo, la gente se fue pasando la voz y, pocos meses después, La Patricia está llena de divertidos incursionistas en la cocina de todas las edades y todo perfil. Puedes no saber nada de cocina, en este espacio no quedarás mal, y, por si fuera poco, te premian desde el inicio con una copa de vino antes de empezar. Patricia nos cuenta la dinámica: “Preparamos la pasta desde cero. No necesitas saber cocinar ni tener ningún tipo de conocimiento de cocina, igual te va a salir. Nosotros vamos enseñando y lo preparamos en conjunto. Mientras reposa la pasta se puede hacer pan al ajo, por ejemplo. Los platos por preparar dependerán de la experiencia elegida. Al final, los alumnos comen todo lo cocinado y cerramos con un postre. Si toman la experiencia de pastas, el postre será un tiramisú”, detalla Patricia.

A Patricia la vena gastronómica le viene de familia. Ella creció entre los restaurantes que fundaron sus padres. Además, es ‘stylist’ de comida de profesión; es decir, trabaja con restaurantes y se dedica a preparar platos para la cámara, ya sean fotos o videos. Ahora, con su propio espacio, está creando recuerdos y vivencias que van más allá de la comida, para compartirlas con la gente que más queremos. //