Además…

Sabor intergaláctico

El cebiche que subió al espacio era de tilapia y no tuvo leche de tigre. El influencer Mauricio Velarde demoró en encontrar el pegamento adecuado para que el pescado no se cayera. Subió 5 metros por segundo hacia la estratósfera y alcanzó temperaturas de hasta -50°. El globo de helio reventó y el plato bajó en caída libre. Fue encontrado con GPS en el Cañón de los Perdidos, en Ocucaje. Del cebiche no quedó nada.