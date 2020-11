Conforme a los criterios de Saber más

Estar alejada de los escenarios y las giras ha permitido a Martina Stoessel (23) -conocida artísticamente como TINI- conectar con su lado más íntimo: plasmar el proceso de sus vivencias en sus composiciones. Pese a la incertidumbre, ha tomado con buena actitud esta pausa. La pandemia no melló su lado creativo: ha lanzado singles como ‘Duele’, ‘Ella Dice’ y ‘Recuerdo’ (juntos superan los 120 millones de reproducciones). El más reciente es ‘Un beso en Madrid’, junto a Alejandro Sanz, un músico que la muchacha respeta y admira. Se conocieron en febrero de este año, cuando Tini fue invitada a La Voz España como co-coach del artista español y que actualmente se emite por Antena 3.

La cita es vía zoom. Al otro lado de la pantalla aparece Tini, que viste negro, con una sonrisa. Es afable, serena y directa. Esto fue lo que le contó a Somos

¿Cómo te ha tratado la cuarentena?

Fue un subibaja de emociones, de sentimientos, de miedos. En mi caso, hacía mucho que no tenía este tipo de vida: de estar durante tanto tiempo en un mismo lugar y dormir en una misma cama o pasar tanto tiempo con mi familia. En ese sentido lo veo positivo porque siento que puedo conectar con cosas que por mi trabajo no podía. Las cosas profesionales y personales que me fueron pasando en este tiempo las viví distinto. Antes al no tener el tiempo para procesarlas, seguía con mi vida sin parar. Este stop, en muchos aspectos, me hizo bien. Me hizo crecer también. Con ganas de volver a abrazar, reencontrarme con la gente, de volver a subirme en un escenario. No sé cuándo va a pasar todo esto. Siento que dentro de la tragedia que estamos viviendo, es lindo levantar la cabeza y seguir teniendo esperanza, que es lo que nos queda.

La pandemia no ha mellado el lado creativo de Tini Stoessel. “Duele” junto a John C. es uno de los singles ha lanzado en los últimos meses. (Foto: Universal Music)

Pese a la incertidumbre, igual continuaste trabajando: hace poco lanzaste ‘Un beso en Madrid’ con Alejandro Sanz. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música del artista español?

Amo más el mundo de las baladas y la música por él. Gracias a mamá igual, que siempre ponía a Alejandro y se convirtió en uno de mis más grandes referentes de la música. Nos conocimos en La Voz España, donde estuve de co-coach y generamos un vínculo muy lindo. Después de terminar ese proceso que habíamos vivido, me sentí con la oportunidad de mandarle esta canción, Un beso en Madrid, que tenía guardada; sin compromiso obviamente de nada. Esperaba un ‘no’ mas que un ‘sí’ porque de hecho él es el maestro para todos. Le terminó encantando la canción, conectó mucho con el tema y lo grabó. Ese sueño se me hizo realidad sin esperarlo.

El video es bastante emotivo, sobre todo el hecho que casi ni pareciera hecho en plena pandemia…

El videoclip lo filmamos todo por separado porque no pude viajar para España. El fondo real es donde está Alejandro solo en la parada de tren y yo estoy de mentira [risas]. Nuno Gomes que fue el director de este video con todo el equipo se pasaron porque trabajaron mucho para lograr este sentimiento que vos estás diciendo y generar que se pueda disfrutar de ese lugar. Muy contenta del espíritu que trasmite ese video y la canción cómo acompaña en todo sentido.

A lo largo de tu carrera has colaborado con varios artistas. ¿Hay algún indicador que te haga optar por trabajar con tal o cual músico?

Hay veces que generas un muy lindo vínculo... Te cruzas a en un evento a un artista que admiras mucho, pegaste buena onda o te pasaron el contacto. A través de Instagram: “che' estaría bueno trabajar juntos”. A veces uno se mete en el estudio y decís “me imagino a tal persona rompiéndola en esta canción”. Muchas veces es artista a artista mediante redes sociales.

Tus singles suelen tener, como mínimo, cinco millones de reproducción. En Spotify, tus oyentes mensuales superan los ocho millones. ¿Cómo es tu proceso creativo?

A veces estoy sola y soy más de agarrar la guitarra, hacer un par de acordes y cantar melodías. Hay veces que estoy pasando por algo y digo “quiero escribir sobre este sentimiento que seguro muchos también se sienten identificados”. De vuelta agarro la guitarra, arranco a hacer melodías con la voz y a partir de ahí empiezo a cantar. Quizás más con las urbanas trabajo mucho con Mauricio [Torres] y Andrés Rengifo, que son productores y compositores increíbles, que tienen muchos beats o ya armados o los piensan especialmente -para mí- cuando voy para el estudio. A partir de esa base ya nos ponemos a divertirnos. También puede pasar que llevamos referencias. Pueden ocurrir muchas posibilidades [risas].

"Cuando me vaya a pensar en esta nueva etapa que viene, musicalmente hablando, lleve cosas nuevas para animarme a hacer", cuenta TINI a Somos. (Foto: Universal Music Group)

Entre tus lanzamientos más recientes están ‘Duele’, ‘Diciembre’ y ahora ‘Un beso en Madrid’ que son baladas. ¿Algún género en especial que te gustaría explorar?

Todavía quedan varias baladas para que escuchen dentro del álbum. Siempre estoy con géneros musicales que van cambiando y animando quizás hasta fusionarlos como la cumbia, que representa mucho a la Argentina, con reguetón. El mismo tango con una base de trap. No estoy cerrada a ningún género musical porque también escucho muchos géneros y me gusta mucho interpretarlos, meterme a esos mundos que cada género te lleva emocionalmente. Cuando me vaya a pensar en esta nueva etapa que viene, musicalmente hablando, lleve cosas nuevas para animarme a hacer.

Durante esta cuarentena también has estado activa en redes sociales como Instagram: conciertos, live streams, etc. ¿Cómo logras el equilibrio entre lo público y lo privado?

Cuando tengo un lanzamiento profesional, de canción, estoy siempre pendiente. Me gusta mucho pensar en cómo quiero comunicarlo. Eso forma parte de mi trabajo y la verdad (en esto último) soy muy exigente, responsable. Me gusta que las cosas salgan bien pensadas. Si estoy un tiempo desconectada es por lo que vos que decís: me doy ese espacio y me lo permito recontra de algunos días despejar mi cabeza, no estar tan ahí. A veces me agarran semanas donde estoy superconectada. No siento esa presión de hoy sí o sí [me conecto]. Si hoy no estoy, me dejo ser.

"[Tengo] ganas de volver a abrazar, reencontrarme con la gente, de volver a subirme en un escenario. No sé cuándo va a pasar todo esto. Como todos, obviamente, viendo cómo va a avanzar y qué va a suceder", reflexiona TINI. (Foto: Instagram @tinistoessel)

Tus publicaciones suelen estar ligadas a tu carrera. Sin embargo hace poco también compartiste un mensaje sobre una violación en manada en Argentina y el dictamen de un juez. Hay artistas que andan más al pendiente de casos sociales y otros no tanto. ¿Cómo ves esa figura?

Hay cuestiones -como la que vos acabas de nombrar- que no se negocian. Si hay algo como lo que sucedió y que genera tanta ira, angustia, rechazo y repugnancia, me sucedió eso de salir a decirlo también como todo el mundo. Después, en muchos casos soy bastante reservada porque hay cosas que prefiero mantenerlas para mí, para mi vida personal con mi familia o mis amigos. Pero luego hay cosas bastante sociales que sí o sí hay que salir a decir algo. Ahí tomo esa postura. Hay muchos artistas y mucha gente también que están constantemente con un tema particular que les parece importante comunicar y también me parece respetable.

NECESITAMOS UNA JUSTICIA QUE DEFIENDA A LAS VÍCTIMAS Y NO A LOS VIOLADORES. pic.twitter.com/mk0lzGbFZZ — TINI (@TiniStoessel) June 4, 2020

¿Qué sigue en la carrera de Tini?

Este año me enseñó (más) que planear no sea la mejor de las cosas a tener en mente. Es lindo trabajar por un sueño, pero no pensar constantemente en la meta sino disfrutar el proceso. Si tu cabeza y tu corazón están allá [en la meta], pero tu cuerpo hace y no está sintiendo lo que está sucediendo en tu vida, creo que eso no está tan bueno. Estoy proponiéndome cosas personales para crecer en muchos aspectos: de calmar un poco la ansiedad que tenemos también por el mundo en el que vivimos y las cosas que nos rodean no ayudan. En lo profesional, seguir creciendo. La vida lo va llevando a uno. Trabajar duro, hacer las mejores canciones que pueda y ver qué nuevas oportunidades se presentan. //

