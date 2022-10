Game of Thrones es considerada una de las mejores series de la historia y una de las más influyentes en la actualidad. Esta se basó en la saga ‘Canción de Hielo y Fuego’ (A Song of Ice and Fire) del autor norteamericano George R. R. Martin, por lo que una usuaria utilizó inteligencia artificial para conocer cómo se verían los personajes según sus descripciones.

Para obtener este resultado, la usuaria ‘msbananaanna’ utilizó Artbreeder. Esta inteligencia artificial es una herramienta en línea que permite mezclar y retocar retratos. De esta manera, consiguió los que se parecían más a las descripciones que dio Martin para sus personajes. Asimismo, utilizó Photoshop para retocar algunos errores que hubiese ocasionado la IA.

¿Cómo se ven los personajes de Game of Thrones según una inteligencia artificial?

Para empezar, debemos tener en cuenta que los personajes fueron avenjentados para la serie de televisión. Es decir, no aparentan la misma edad que tienen en los libros. Por ejemplo, Jon Snow no tiene 17 ó 18 en los libros, como cuando empezó la serie. Por el contrario, tenía alrededor de 14 años. Lo mismo ocurre con Daenerys, quien parece tener 16 ó 17 en la pantalla, mientras que en las páginas de Martin tiene 13.

La decisión se tomó para suavizar un poco las escenas y sucesos chocantes, pues si bien aún tienen un gran efecto en los televidentes, estas edades son más cercanas a la adultez. Lo mismo ocurrió con los personajes mayores, pues tenían que acoplarse al cambio de edad de los jóvenes.

Casa Stark

La usuaria solo ha recreado a algunos de los integrantes de esta familia. En su mayoría, los actores de Game of Thrones tienen más edad que sus contrapartes en los libros. Un ejemplo es que Eddard Tark tiene alrededor de 30 años en las páginas de Martin, mientras que en la pantalla aparenta más de 40.

Eddard 'Ned' Stark, interpretado por Sean Bean. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Catelyn Stark, interpretada por Michelle Fairley. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Sansa Stark, interpretada por Sophie Turner. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Arya Stark, interpretada por Maisie Williams. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Jon Snow, interpretado por Kit Harington. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Lyanna Stark, interpretada por Aisling Franciosi. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Casa Lannister

Al igual que con los Stark, los actores que interpretan a los lords de Casterly Rock tiene más edad que los personajes en los libros. Incluso Charles Dance aparenta 10 años más que Tywin Lannister, pues en la saga de Martin el patriarca de los Lannister solo tiene poco más de 50 años.

Tywin Lannister, interpretado por Charles Dance. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Cersei Lannister, interpretada por Lena Headey. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Jaime Lannister, interpretado por Nikolaj Coster-Waldau. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Joffrey Baratheon, interpretado por Jack Gleeson. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Myrcella Baratheon, interpretada por Nell Tiger Free. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Tyrion Lannister, interpretado por Peter Dinklage. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Casa Targaryen y personajes en Essos

Si bien el patrón de la edad se repite, en el caso de Daenerys Targaryen también hay otra gran diferencia: el personaje en los libros tiene los ojos púrpura, como la mayoría de quienes tienen ancestros de Valyria.

Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Jorah Mormont, interpretado por Iain Glen. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Casa Tyrell

Al igual que el resto de casas, los Tyrell también son mucho más jóvenes de lo que aparentan en la serie. Tanto Margaery como Loras no llegan ni a los 18 años en los libros de Martin.

Margaery Tyrell, interpretada por Natalie Dormer. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Loras Tyrell, interpretado por Finn Jones. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Otros personajes de Westeros

El resto de personajes tienen algunos cambios en sus características, como el cabello de Syrio Forel, o los ojos púrpura de Varys.

Brienne of Tarth, interpretada por Gwendoline Christie. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Lord Varys, interpretado por Conleth Hill. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Melisandre, interpretada por Carice van Houten. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Asha Greyjoy ('Yara' en la serie), interpretada por Gemma Whelan. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Podrick Payne, interpretado por Daniel Portman. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Petyr 'Littlefinger' Baelish, interpretado por Aidan Gillen. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Gregor Clegane 'The Mountain', interpretado por Hafþór Júlíus Björnsson. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Ygritte, interpretada por Rose Leslie. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Jaqen H'ghar, interpretado por Tom Wlaschiha. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)

Lysa Arryn, interpretada por Kate Dickie. (Foto: Composición/@msbananaanna/HBO)