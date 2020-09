La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera garantizar el acceso a las dosis de la vacuna contra el COVID-19 una vez que culminen las pruebas de seguridad y eficacia de un eventual tratamiento. Para ello, ha implementado el mecanismo de asignación Covax (Covid-19 Vaccine Global Acces).

En un reciente comunicado, la entidad informó que más de 90 países o entidades con ingresos bajos y medios van adherirse al dispositivo, así como 64 países con ingresos altos. Entre estos figuran los compromisos de la Comisión Europea, en nombre de los 27 países miembros de la UE, más Noruega e Islandia.

Estados Unidos, que oficialmente confirmó su retirada de la OMS a principios de julio, no forma parte de la lista. Al igual que China, donde se detectaron los primeros casos de coronavirus a finales de diciembre de 2019.

“Nuestro objetivo es contar con 2.000 millones de dosis de vacuna disponibles para finales de 2021. Nos alienta ver que un gran número de países se comprometen con el mecanismo Covax”, indicó por su parte el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a los medios.

Con Covax, la OMS espera que los países más pobres no queden rezagados. Un grupo de naciones ricas -que reúne al 13 por ciento de la población mundial- ya compró más de la mitad de las prometidas dosis de vacunas contra el COVID-19, según un reciente informe de la organización OXFAM.

El plan

En su documento técnico sobre Covax, la OMS detalla que “la distribución equitativa es especialmente importante en el ámbito de las vacunas, que, si se utilizan de forma correcta y equitativa, podrían ayudar a detener la fase aguda de la pandemia y permitir la reconstrucción de nuestras sociedades y economías”.

El plan de la entidad prevé que una vez que se demuestre que una vacuna es segura y eficaz, y se autoriza su uso, todos los países reciben dosis en proporción al tamaño de su población, aunque inicialmente en cantidades reducidas. Esto permitirá que todos los países comiencen por inmunizar a las poblaciones de mayor prioridad.

En la segunda fase, se seguirían distribuyendo vacunas en todos los países para que se puedan cubrir poblaciones adicionales de acuerdo con las prioridades nacionales.

La asignación de vacunas ocurrirá de la siguiente manera:

Una asignación inicial proporcional de dosis a los países hasta que todos los países alcancen cantidades suficientes para cubrir el 20% de su población.

Una fase de seguimiento para ampliar la cobertura a otras poblaciones. Si persisten graves limitaciones de suministro, se adoptaría un enfoque de asignación ponderada, teniendo en cuenta la amenaza y vulnerabilidad de COVID de un país.

En el caso del Perú, el Ministerio de Salud informó que se espera vacunar a unas 20 millones de personas durante el 2021. Hasta el momento, se ha asegura el acceso a 11 millones de dosis de vacunas para el país a través de Covax y un acuerdo con la farmacéutica Pfizer, y las autoridades siguen en conversaciones con otras firmas.

