Cada vez estamos más cerca del lanzamiento mundial de Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Después de varios retrasos en su fecha de estreno original, el título desarrollado por el estudio polaco CD Projekt verá la luz en los primeros días de diciembre.

Como se recuerda, se trata de un juego en primera persona que pertenece al género de rol y se anunció en 2012. Asimismo, Cyberpunk 2077 está ambientado en un mundo futurista en el que las máquinas, los androides y los humanos viven en conjunto, en una ciudad conocida como Night City. El protagonista será V, a quien podremos personalizar a gusto, incluso escogiendo la historia de su origen.

V es el protagonista de Cyberpunk 2077. (Difusión)

Por otra parte, Cyberpunk 2077 estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia y en las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X/S (aunque las versiones mejoradas vendrán en 2021 en una fecha por confirmar).

Cabe resaltar que Cyberpunk 2077 debió estrenarse en abril de 2020; sin embargo, se retrasó para setiembre pasado, pero por problemas en la optimización del juego se trasladó la fecha para noviembre, lo cual volvió a modificarse para escoger diciembre como el mes en el que se verá el lanzamiento global.

Cyberpunk 2077 es un videojuego futurista y se lanzará para PS4, Xbox One y PC el próximo 19 de noviembre. (Difusión)

En ese sentido, a continuación te dejamos la fecha de lanzamiento, los principales tráilers mostrados hasta el momento y los precios del Cyberpunk 2077.

Fecha de lanzamiento de Cyberpunk 2077

A ocho años de su anuncio, el estreno de Cyberpunk 2077 está programado para el próximo 10 de diciembre, tanto en su versión física como digital para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Google Stadia.

Es importante recalcar que la PS5 y las Xbox Series X/S reproducirán el videojuego a través de la retrocompatibilidad con PS4. No obstante, CD Projekt ya confirmó que liberarán una serie de actualizaciones gratuitas para las consolas de nueva generación, las cuales traerán mejoras gráficas, aunque en 2021, en una fecha por confirmar.

Cyberpunk 2077 es un videojuego futurista y se lanzará para PS4, Xbox One y PC el próximo 19 de noviembre. (Difusión)

Precio de Cyberpunk 2077

En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/ 259,90 para PS4; por el momento puedes separar el juego a S/. 49,90. En la PlayStation Store, Cyberpunk 2077 costará US$ 59,90.

En el caso de que juegues en PC, la obra de CD Projekt valdrá S/. 199,00 en Steam. Mientras que en GOG, la tienda oficial del estudio polaco, si tienes una cuenta, podrás comprar Cyberpunk 2077 a US$ 34,86 (debes ingresar con tu cuenta, si no es así, te aparecerá US$ 59,90).

Cyberpunk 2077 contará con la participación de Keanu Reeves (Difusión)

Tráilers de Cyberpunk 2077

Tráiler de anuncio - 2013:

Gameplay oficial en español:

Gameplay en PS4:

Tráiler con Johnny Silverhand (Keanu Reeves):

Tráiler cinematográfico del E3 2019:

Tráiler cinematográfico del E3 2018:

