La mayor feria de videojuegos del mundo ya llegó a su fin. Luego de cuatro días de conferencias que fueron del 12 al 15 de junio, la E3 2021 concluyó por todo lo alto tras la presentación de Nintendo.

Como se recuerda, la edición de este año de la E3 se llevó a cabo de manera digital por la pandemia. Asimismo, contó con la participación de los principales expositores del sector como Xbox y Bethesda, Ubisoft, Capcom, Nintendo, etc.

Pero, ¿cuáles fueron los anuncios que se robaron la atención de la comunidad ‘gamer’? A continuación, te presentamos los cinco juegos que marcaron la E3 2021.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo reveló un nuevo adelanto The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la secuela del laureado Breath of the Wild (2017). En el tráiler se deja ver las nuevas habilidades de Link, el protagonista de esta nueva aventura; así como los diferentes escenarios que ambientarán el título.

Se espera que el videojuego se lance en 2022 en una fecha todavía por confirmar.

Aquí te dejamos el tráiler:

Forza Horizon 5

Mostrado durante la presentación de Xbox y Bethesda, Forza Horizon 5 se robó el show y se posiciona como uno de los títulos exclusivos de Xbox y PC más esperados de 2021. El nuevo videojuego de carreras se ambientará en México y verá la luz el 9 de noviembre próximo.

Según Xbox, el juego contará con un mundo abierto más ambicioso y grande que anteriores ediciones. Además, por lo visto en el último tráiler, el juego contará con escenarios en desiertos, pueblos, grandes ciudades y selvas.

Metroid Dread

Además de la secuela de Breath of the Wild, Nintendo reservó un espacio para mostrar un nuevo videojuego de la mítica franquicia Metroid. Para ser específicos, reveló Metroid 5 o Metroid Dread, la primera entrega en 2D de la franquicia en más de 19 años.

La espera no será larga, puesto que Metroid 5 debuta el 10 de octubre de este año.

Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft no se quedó atrás y presentó uno de sus juegos más ambiciosos durante la E3 2021. Se trata de Avatar: Frontiers of Pandora, videojuego basado en la popular película Avatar de James Cameron y que se estrena en una fecha por confirmar de 2022.

Si bien el videojuego ya se había anunciado hace cuatro años, poco se sabía de Avatar: Frontiers of Pandora. Ahora se conoce que llegará el otro año y, por lo visto en su tráiler, se enfocaría en la guerra entre los humanos y Na’vi.

Starfield

Luego de ser anunciado en 2018 por parte de Bethesda, poco se ha dicho sobre Starfield. No obstante, al principio de la conferencia de Microsoft, se reveló un adelanto sobre el videojuego ambientado en el espacio que está siendo desarrollado por los creadores del laureado Skyrim.

Asimismo, se confirmó que llegará en noviembre de 2022 como exclusivo de Xbox Series y PC. No llegará a PlayStation.

BONUS: Elden Ring

Antes del inicio de la E3 2021, se realizó otro evento de videojuegos llamado Summer Game Fest. En este se presentó un nuevo tráiler de Elden Ring, el nuevo videojuego de FromSoftware, el estudio japonés creador de la saga Dark Souls.

Bandai Namco, distribuidora del título, ha publicado un tráiler de este título de rol y fantasía, ambientado en un universo creado por Hidetaka Miyazaki, director del estudio, y George R. R. Martin, escritor de la saga de novelas de Canción de hielo y fuego.

Se indicó que Elden Ring estrenará en enero de 2022 para consolas y PC.

