La compañía Sony ha detallado en su página de soporte cómo funcionará la retrocompatibilidad en su consola de próxima generación, PlayStation 5 (PS5), que no será compatible con juegos de PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation 3.

En setiembre, el CEO de Sony Interactive Entertainment (SIE), Jim Ryan, afirmó en una entrevista para The Washington Post, que el 99 por ciento de los juegos de PlayStation 4 será compatible con la consola de próxima generación.

La PS5 de Sony se lanza este 19 de noviembre en nuestro país. (Difusión)

Ahora la compañía ha publicado en su página de soporte una lista con los juegos de PS4 que únicamente se podrán reproducir en la PlayStation 4.

Entre ellos se encuentran ‘DWVR’, ‘Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One’, ‘TT Isle of Man-Ride on the Edge 2’, ‘Just Deal With It!’, ‘Shadow Complex Remastered’, ‘Robinson: The Journey’, ‘We Sing’, ‘Hitman Go: Definitive Edition’, ‘Shadwen’ y ‘Joe’s Diner’.

Asimismo, la compañía ha firmado que los juegos de la PlayStation 4 que no podrán reproducirse en la PlayStation 5 contarán con un aviso en la PlayStation Store en el que pondrá: “Reproducible en: solo PS4”.

Sony afirma que algunos juegos de la PS4 “pueden presentar errores o comportamientos inesperados cuando se juegan con consolas PS5”.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre en exclusiva para PlayStation 5.

A principios de este mes, Sony anunció que su nueva consola tendrá soporte para los videojuegos de su predecesora, PlayStation 4, pero no con los títulos originales de las versiones anteriores PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation 3.

La PlayStation 5 se lanzará el 12 de noviembre en siete países del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Al resto del mundo, incluido el Perú, llegará el 19 de noviembre.

DATO:

La PS5 en su versión principal con lector de disco tendrá un precio de lanzamiento de S/. 2.999,90 y S/. 2.699,90 para su versión digital.

VIDEO RECOMENDADO

PlayStation 5: Este es un breve resumen de lo que se vio en el Ps5 Showcase

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...