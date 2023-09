No es una tarea trivial invertir días enteros en leer reseñas y la ver de videos con el objetivo de encontrar unos auriculares que realmente satisfagan las expectativas de un amante de la música y la calidad de sonido. Tumbarse en el sofá, cerrar los ojos y dejarse llevar por lastenotas de nuestra canción favorita sintiéndolas penetrar desde la cabeza hasta el estómago es una experiencia verdaderamente única.

Afortunadamente, el mercado de audífonos ha experimentado un crecimiento notable, y hoy en día encontramos una amplia variedad de modelos que se adaptan a todos los gustos y presupuestos. Pero si se busca la combinación perfecta de calidad de sonido y tecnología de vanguardia, una alternativa a considerar son los WF-1000XM5 de Sony. Estos auriculares True Wireless (TWS) se encuentran en la cúspide de las opciones ‘in-ear’ y destacan por tener una de las cancelaciones de ruido más potentes del mercado.

He puesto a prueba estos dispositivos y, tras varias semanas de uso, te cuento todo lo que debes saber de ellos, lo bueno y lo que aún tiene por mejorar.

La audífono se suejta bien en la oreja, incluso haciendo ejercicios, no sede.

Especificaciones de los Sony WF-1000XM5

Tipo de audífonos: True Wireless in-ear Peso 5,9 g por auricular Micrófono 3 micrófonos por auricular (2 Feedback) Drivers 8,4 mm Resistencia al agua IPX4 (salpicadura) Conexiones / Códecs Bluetooth 5.3

AAC | LDAC (Hi-Res) Carga USB-C (Carga rápida 3 min - 1 hora)

Qi 2,5W Batería y autonomía Auricular : Hasta 12 horas (8 horas ANC)

Caja con dos cargas adicionales

Autonomía total: Hasta 36 horas (24 ANC) Extras Cancelación de ruido doble chip

Google Fast Pair

Microsoft Swift Pair

Conexión Dual

Detección de sellado correcto Precio S/ 1099

Más pequeños, misma potencia y mejor comodidad

Lo primero que salta a la vista es la reducción de su tamaño con respecto a su antecesor –los XM4–. Es un cambio que se agradece, no solo desde un punto de vista estético, también por la comodidad: el nuevo modelo es 25% más pequeño y 20% más delgado, lo que lo hace muy fácil de insertar en la oreja y, una vez puesto, casi ni se sienten.

Otro acierto de Sony son sus nuevas almohadillas de espuma, las cuales se adaptan de manera excepcional al oído, logrando un sellado hermético que asegura una reducción de ruido más estable. En esta edición, además de las ya incluidas en los auriculares, se proporcionan cuatro pares adicionales de diferentes tamaños para adaptarse a las preferencias de cada usuario

Las almohadillas ayudan además a que los audífonos queden bien sujetados a la oreja. Los he usado mientras hago ejercicios –la certificación IPX4 le otorga resistencia al agua, en este caso, al sudor–y, pese al movimiento, quedan bien sujetos en su lugar. Este es un gran punto a favor, ya que suelo tener dificultades en este aspecto con otros auriculares in-ear.

Además de las almohadillas que vienen en los auriculares, también tenemos tres pares más de distintos tamaños.

Los audífonos llegan dentro de un embalaje fabricado con materiales ecológicos como bambú, fibras de azúcar y papel reciclado, lo que los hace más amigables con el medioambiente. Además, el estuche en el que se almacenan los auriculares está confeccionado con plástico reciclado.

En mi caso, tuve la oportunidad de probar el modelo XM5 en elegante color negro. Su aspecto es sofisticado. Empezando por el estuche de carga, que se presenta en un tono negro casi completo, solo interrumpido por el logotipo de la marca en la parte superior, impreso en dorado. Estamos frente a un diseño minimalista, con la presencia sutil de un botón de emparejamiento, bien disimulado, y el puerto USB-C en uno de los laterales. En cuanto a los propios auriculares, lucen un atractivo acabado negro mate, realzado por los micrófonos en un tono de oro rosa.

Cancelación de ruido sobresaliente

Los XM5 contienen seis micrófonos y dos procesadores separados que funcionan en conjunto para monitorear el sonido ambiental y bajar el volumen del exterior, sobre todo con las frecuencias bajas, por ejemplo, cuando se está en el avión, en un centro comercial o en el transporte público. Los procesadores reconocen el ruido, lo analizan y bloquean.

¿Qué tan bien funciona la cancelación de ruido? Debo decir que, de todos los in-ear que he probado hasta el momento, este es uno de los que posee un mejor desempeño. Otros modelos con cancelación de ruido (ANC) de gama más económica logran suavizar el ruido, pero funcionan mejor dentro de ambientes cerrados, mientras que flaquean cuando se está en la calle. Los XM5, aunque no te aíslan al 100%, ofrecen resultados notables. Lo he probado incluso en algunas de las calles más transitadas y con mayor congestión de Lima, y el resultado me ha dejado satisfecho.

Las llamadas telefónicas también resultaron muy satisfactorias en cuanto a la supresión del ruido ambiente. Quienes estaban al otro lado de la línea podían escuchar mi voz con total claridad, incluso cuando me hallaba en medio de la calle. Este logro se debe a la capacidad de los auriculares para identificar la voz humana y darle prioridad sobre los sonidos del entorno.

Sonido prolijo

El dispositivo se sincroniza automáticamente con el teléfono móvil, aunque para aprovechar al máximo sus funciones, se recomienda instalar la aplicación Headphones Connect. Además, es compatible con sistemas operativos Android, iOS y Windows, y permite emparejarse con dos dispositivos al mismo tiempo.

/ Christian Mestanza Arquiñigo

En cuanto a la calidad de sonido, disfrutamos de un audio envolvente y cristalino, con agudos nítidos y bajos potentes. Lo mejor de todo es que podemos personalizar el ecualizador a nuestro gusto.

En dispositivos Android, estos auriculares son compatibles con LDAC de alta calidad, AAC y los nuevos formatos de audio LC3, siempre y cuando el dispositivo lo permita. Además, ofrecen compatibilidad con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa para el control por voz, permiten también acceder rápidamente a Spotify y algunas otras aplicaciones de música a través de gestos en los auriculares.

De acuerdo a Sony, la tecnología LDAC es una tecnología de cifrado que permite transmitir audio de alta resolución (Hi-Res) a través de una conexión Bluetooth. A diferencia de otras tecnologías de cifrado compatibles con Bluetooth tal cómo SBC, funciona sin una conversión de disminución del contenido de Hi -Res (con excepción del contenido en formato DSD), Permite transmitir aproximadamente el triple de datos que otras tecnologías a través de una red inalámbrica Bluetooth con una calidad de sonido sin precedente, por medio de un cifrado eficiente y óptimo.

También cabe destacar la función de rastreo de sonido, que enriquece la experiencia auditiva al ajustar automáticamente los campos sonoros para seguir el movimiento de la cabeza. Esto asegura que los sonidos se alineen con precisión con la pantalla del smartphone o con servicios compatibles como Netflix y YouTube, logrando una experiencia de audio más inmersiva y realista.

Es importante señalar que Sony no es la única marca que incorpora estos atributos en sus auriculares; otros modelos también comparten características similares. La verdad es que, en este mercado tan competitivo, cada vez resulta más desafiante para las marcas destacar y diferenciarse.

Para diferenciarse Sony ha implementado tecnologías como la de soporte para sonido 360 o espacial. Gracias al rastreo de sonido, esta función brinda una experiencia de audio más realista. Se consigue gracias a que los campos sonoros se ajustan de forma automática para compensar el movimiento de la cabeza. Esto significa que cuando la música proviene de la parte frontal, al girar la cabeza, esos sonidos continúan emanando desde esa misma dirección en el espacio. Los sonidos se alinean con precisión con la pantalla del smartphone o servicios compatibles como Netflix o YouTube. También podemos experimentar contenido en 360 con aplicaciones de música compatible, aunque la mayoría son de pago.

Los auriculares ha reducido su tamaño con respecto a la versión anterior. / Christian Mestanza Arquiñigo

Aplicación intuitiva

Hoy por hoy, los audífonos están obligados a ofrecer más que solo calidad en el sonido si quieren sobresalir por sobre la competencia. Por esta razón, los fabricantes se esfuerzan en desarrollar ajustes avanzados que transformen el uso de sus dispositivos en una experiencia más completa. En este sentido, Sony se destaca con su aplicación Headphones Connect, que es bastante intuitiva.

A través de ella tenemos acceso a diversas funciones que mejoran la experiencia de uso. Por ejemplo, es posible habilitar gestos con la cabeza para responder o finalizar llamadas, así como activar la reproducción de música automática. También podemos gestionar el control de gestos en los auriculares para realizar acciones como pausar la música, avanzar o retroceder canciones, ajustar el volumen y, incluso, desactivar la cancelación de ruido. Sin embargo, es importante señalar que, en comparación con aplicaciones de otras marcas, la personalización de las funciones de gestos en los XM5 puede sentirse un tanto limitada.

La app también detecta nuestras acciones y los lugares que frecuentamos, de tal manera que conmuta automáticamente los ajustes de auriculares como la manera en que recibe el sonido del ambiente. Así, si estamos en casa la supresión de ruido estará activada, en cambio, si salimos a la calle, se tendrá en cuenta el sonido ambiental, para mantenernos al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor, claro que los ajustes se pueden modificar.

La aplicación de Sony permite perzonalizar los modos adaptativos, para gestionar de acuerdo a cada situación el sonido ambiental y la cancelación de ruido

Escuchar música por horas no es un problema

Uno de los puntos más destacados de los XM5 es, sin lugar a dudas, su autonomía: ofrecen hasta ocho horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activa, y si contamos la carga de la carcasa, las horas se extienden hasta 24.

Lo mejor de todo es que, en situaciones de apuro, la carga rápida puede salvarnos: con tan solo tres minutos conectados a la corriente, obtendremos una hora completa de duración de la batería.

Y si aunque la compañía no especifica una vida útil estimada para las baterías, se espera que estas duren más de 500 ciclos de carga completa manteniendo al menos el 80% de su capacidad original.

El estuche de carga no es ni muy pequeño ni muy grande, fácil de gargar y de llevar en el bolsillo. / Christian Mestanza Arquiñigo

¿Vale la pena comprar los WF-1000XM5?

Se lo recomendaría a cualquiera que tuviera el presupuesto. Es un equipo caro, en nuestro país se vende a S/ 1099 (corroborar precio). Si buscamos queremos una experiencia premium estos audífonos son una alternativa a considerar.

Dentro de lo mejor de estos auriculares tenemos su diseño elegante y cómodo, la excelente calidad de sonido, la función de audio 360, la muy efectiva cancelación de ruido, un buen agarre a la oreja, su adecuado modo ambiental, su aplicación intuitiva, la capacidad de emparejarse con dos dispositivos simultáneamente y su gran autonomía.

Dentro de lo malo nos topamos con que el Control de gestos no se puede personalizar de manera completa, además está el hecho de que la competencia le pisa los talones en calidad y funcionalidad, en algunos casos incluso menos elevados.