Conforme pasan los años, la tecnología se sigue entretejiendo en nuestro día a día. Cada vez son más los accesorios smart que tenemos a disposición. Teléfonos, televisores, lentes, ropa, impresoras, focos, asistentes de voz, etc. Pero, de lo que te hablaremos hoy es de uno los gadgets favoritos del público: el smartwatch y, para ser concretos, del Huawei Watch GT 2 Pro.

Este equipo es el más top de su categoría en Huawei y se estrenó a nivel global a finales de 2020. Entre las características principales del Huawei Watch GT 2 Pro encontramos un diseño de alto nivel, así como una batería de larga duración y con más de 100 modos deportivos.

Como es costumbre, te dejamos las especificaciones técnicas completas:

Especificaciones Huawei Watch GT 2 Pro Dimensiones 46,7 mm x 46,7 mm x 11,4 mm Peso 52 gramos sin la correa Pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas HD con resolución 454 x 454 Construcción Titanio y cerámica Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, frecuencia cardiaca y presión de aire Procesador Kirin A1 + STL4R9 Memoria 4 GB Deportes Más de 100 Conectividad GPS, Bluetooth 5,1 Botones 2 teclas en el lateral derecho Batería Hasta 14 días con uso normal, según el fabricante Extras: Micrófono

Resistencia al agua de 5 ATM

Puerto de carga inalámbrico por contacto

Correa de fluoroelastómero negro

Dos colores disponibles: negro y gris

Diseño: premium y elegante

Desde que tenemos la caja en mano vemos que se trata de un producto de calidad. Una vez en la muñeca, la sensación continúa gracias a su material de construcción basado en titanio (marco) y cerámica (reverso). Esta combinación da un resultado sólido y de lujo que no te dejará indiferente.

Así es el Huawei Watch GT 2 Pro. (Foto: Julio Melgarejo)

En términos generales, el diseño del Huawei Watch GT 2 Pro busca emular a los relojes clásicos de toda la vida con una base circular y dos botones en el lado derecho. Sus dimensiones son de 46,7 mm x 46,7 mm x 11,4 mm y su peso es de 52 gramos sin la correa.

El color que revisamos fue el negro, pero también se distribuye un modelo gris.

El Huawei Watch GT 2 Pro tiene un material de construcción basado en el titanio. (Foto: Julio Melgarejo)

Como ya mencionamos, la sensación en mano es muy buena y se debe en parte a la correa que incluye el GT 2 Pro, que -según Huawei- es de fluoroelastómero negro (un material muy cómodo). Tras tener puesto por más de 15 horas el reloj, no se siente molesto e incluso cuando hagamos deporte tampoco incomoda. Ojo, primero habrá que acostumbrarse al peso.

El Huawei Watch GT 2 Pro pesa 52 gramos sin la correa. (Foto: Julio Melgarejo)

Pantalla: tamaño adecuado

Cuando tenemos relojes inteligentes, un problema que solemos encontrar es que la pantalla es pequeña y/o no alcanza para revisar los textos. El GT 2 Pro posee un panel AMOLED de 1,39 pulgadas HD con resolución 454 x 454. Estos números son suficientes para revisar rápidamente las notificaciones de nuestras aplicaciones favoritas y nuestra información deportiva.

El brillo es automático y gozamos de la función Always on Display que se activa ni bien levantamos el reloj hacia nosotros. En cuanto a los gestos táctiles, funcionan bien y sin problemas: no encontramos retrasos, lags o bugs.

En el lateral derecho del GT 2 Pro encontramos dos botones. (Foto: Julio Melgarejo)

Asimismo, las carátulas del reloj son intercambiables y podemos variarlas desde el mismo equipo o a través de la aplicación de Salud de Huawei (en la que encontramos más diseños para descarga gratis o por compra). Las que vienen de fábrica son variadas, pero no está de más echar un vistazo en la tienda.

Funcionalidad: sencilla y sin sorpresas

Con el GT 2 Pro tenemos un abanico de posibilidades en cuanto a funciones que mantendrá contentos a diferentes tipos de usuarios, desde los que nunca han usado un smartwatch, pasando por los casuales y hasta los más deportistas.

Entre algunas de sus características más resaltantes (y que hemos aprovechado más que otras) encontramos las notificaciones de aplicaciones como WhatsApp, Gmail o Messenger en pantalla; también la chance de contestar llamadas sin tener que utilizar el celular y los controles para los ejercicios. Además de medir nuestra oxigenación, ritmo cardíaco y estrés.

En cuanto a las llamadas, el GT 2 Pro aprovecha el micrófono y altavoz que incluye para ofrecernos un resultado óptimo. A su vez, podemos acercar el reloj a nuestra boca para que nos escuchen mejor (y sin interferencias, si es que hay más personas en el ambiente). Según las pruebas que realizamos, nuestra voz se escucha con calidad y claro.

Podremos contestar llamadas telefónicas desde el GT 2 Pro. (Foto: Julio Melgarejo)

Sobre el tema de actividad física, Huawei ha preparado al GT 2 Pro con más de 100 deportes. Tenemos carreras, caminatas, ciclismo, natación, escalada, senderismo, remo, elíptica y más. Además de esto, durante las rutinas encontramos información en tiempo real en el reloj sobre las calorías, distancia de recorrido, velocidad, etc. Toda la data se puede revisar desde el reloj o la aplicación Salud de Huawei.

El Watch GT 2 Pro de Huawei cuenta con soporte para más de 100 deportes y brinda información detallada de cada uno. (Captura de pantalla)

Como la mayoría de relojes inteligentes de alta gama, el GT 2 Pro de Huawei cuenta con GPS, acelerómetro, sensor cardíaco, giroscopio, presión del aire y sensor geomagnético. Con todo esto, vamos sobrados en el apartado de monitorización de salud.

La app Salud de Huawei permite monitorear nuestro rendimiento. (Captura de pantalla)

Como ya hemos dicho, podemos revisar mensajes, contestar llamadas e incluso escuchar música mediante su altavoz; sin embargo, no encontramos una función específica que haga brillar este equipo de manera única. Nos hubiese gustado, por ejemplo, tener herramientas diferenciales de la propia Huawei como responder mensajes en el GT 2 Pro de manera nativa.

Solo podremos visualizar los mensajes, más no responderlos. (Foto: Julio Melgarejo)

Batería: más que correcta

Según Huawei, el GT 2 Pro puede darnos hasta 15 días de autonomía. Aunque esto finalmente dependerá de cada usuario y de cuántos sensores tengan activados, las notificaciones, uso diario, etc. Si tenemos las notificaciones encendidas, realizamos un par de llamadas y ejercicios de 30 minutos diarios, alcanzamos los 8 días, aproximadamente.

Conclusión

Luego de utilizar el GT 2 Pro de Huawei por varios días, el equipo se posiciona como un reloj inteligente con un diseño premium, buena batería y con más de 100 modos de deportes. Si entre tus planes está hacer ejercicio, podrás sacarle partido a este smartwatch.

