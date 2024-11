La consola de videojuegos más vendida de la historia, la PlayStation 2, estuvo cerca de ser desplazada al segundo lugar por la Nintedo Switch. Para tranquilidad de Sony, el temor ha pasado. Al menos por ahora. La consola, lanzada, en el 2000 ha superado los 160 millones de unidades vendidas, alejándose de sus competidores.

La cifra fue confirmada oficialmente en la web conmemorativa del 30 aniversario de la marca PlayStation. De esta forma, se reconfirma el legado de la consola como la más vendida de la historia.

El anuncio se produce tras una actualización de las cifras oficiales. Hasta ahora, el último dato registrado era de 158,3 millones de unidades vendidas. El total de ventas incluye tanto el modelo original como las versiones posteriores, como la popular Slim lanzada en 2004.

Con este incremento, la PlayStation 2 refuerza su liderazgo frente a competidoras como la Nintendo Switch, que acumula 146 millones de unidades vendidas. La gran diferencia, no obstante es que, mientras que la consola de Sony ya fue descontinuada, la Switch sigue en el mercado y podría alcanzar a la PS2. Sin embargo, cabe resaltar que su ritmo de ventas ha disminuido significativamente, en parte debido a la expectativa generada por una próxima sucesora, cuyo lanzamiento aún no tiene fecha confirmada.

Si se incluyen en el conteo las consolas portátiles, la Nintendo DS es la rival más cercana con 154,02 millones de unidades vendidas. Sin embargo, al igual que la PS2, la DS ya ha agotado su ciclo de vida, lo que dificulta que alcance a la consola de Sony.

El legado de la PlayStation 2





La PS2, lanzada en el año 2000, no solo es recordada por sus ventas, sino también por su influencia en la industria de los videojuegos. Su biblioteca de juegos, con títulos icónicos como GTA: San Andreas, Shadow of the Colossus y Final Fantasy X, y su capacidad para reproducir DVD marcaron un antes y un después en la experiencia de los jugadores.

A más de dos décadas de su lanzamiento, la PlayStation 2 sigue siendo un símbolo de éxito para Sony y un estándar difícil de superar en la historia de las consolas. Con 160 millones de unidades vendidas, su trono parece seguro, al menos por ahora.