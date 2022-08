El ‘shadowban’ es una forma de reducir la visibilidad de una cuenta en redes sociales. Los usuarios pueden recibir este castigo, en caso hayan incumplido alguna norma en estas plataformas. ¿Qué es y por qué se utiliza?

‘Shadowban’ significa ‘prohibición de sombra’. Es decir, no cierran tu cuenta, pero sí la cubren en ‘sombras’. Por ello, los usuarios, y en especial los creadores de contenido, que reciben esta penalización no obtienen las mismas visualizaciones e interacciones que tenían antes.

Este tipo de castigo no es reservado solamente para los influencers de las redes sociales más populares como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o Twitter, pues también se ha utilizado en juegos. Un ejemplo es el de Pokémon Go. Niantic, empresa que desarrolló el videojuego, realizó ‘shadowbans’ a jugadores que incumplían las normas.

“En caso de que hayas olvidado cómo funciona Pokémon Go, es un juego de realidad artificial que obliga a los jugadores a moverse en el mundo físico real para encontrar y capturar Pokémon. Las personas que automatizan ese proceso con un bot le quitan la diversión al juego. A partir de la semana pasada, muchos de esos ‘vagos’ encontraron lugares de aparición populares muy poblados, pero no por monstruos de alto valor, sino por aburridos Pidgeys y demás. En la práctica, es como cazar leones y no encontrar nada más que ardillas”, reportó Wired en 2017.

Es decir, recibieron un ‘shadowban’ y solo encontraron Pokémon de bajo valor, por más que siguieron buscando con el ‘cheat’. A diferencia de los videojuegos, donde solo necesitas dejar de usar este tipo de trampa, en las redes sociales este castigo podría tener una gran duración.

Para las personas que viven de las redes sociales, incluso podría significar un menor ingreso, pues estos ganan dependiendo de los números que tenga su contenido. Por ejemplo, si un influencer de TikTok tiene un ‘shadowban’ de un mes, podría significar un gran estancamiento de su carrera en la red social, lo que podría conllevar a que deje esta actividad o tenga que rehacer todo el trabajo.

¿Cómo se originó el ‘shadowban’?

“Desde los primeros días de la web, un ‘shadowban” ha sido una técnica de moderación utilizada para prohibir a las personas en foros o tableros de mensajes sin alertarlos de que han sido prohibidos. Por lo general, esto significa que un usuario puede continuar publicando normalmente, pero sus publicaciones estarán ocultas para el resto de la comunidad”, indica Vice.

En sus inicios, este tipo de prácticas se realizaban en juegos. “Antes de que existieran los ‘shadowbans’, existía el ‘toad’. La antropóloga de inicios de Internet y colaboradora de Motherboard, Claire Evans, diece que una práctica similar al ‘shadowban’, no exactamente una prohibición, sino más bien un silenciamiento, estaba ocurriendo en dominios multiusuario (MUD), salas de chat basadas en texto como Dungeons and Dragons, que eran populares ya en los años 70″, añade el medio.

‘Toad’, cuyo significado es ‘sapo’, era una forma de ignorar jugadores que no cumplían las normas. “Los usuarios de MUD tenían ‘toading’, que era ‘el acto de convertir metafóricamente a alguien en un sapo como medida punitiva’, según Evans. Realizar ‘toading’ a alguien removía ‘la bandera por la cual el sistema reconoce al jugador-objeto como un jugador’, según la Guía de Yib para MOOing. Esto efectivamente hizo que el jugador fuera invisible para el sistema y otros jugadores”, agrega el portal.

En la actualidad, este tipo de prácticas se usan en las redes sociales con el ‘shadowban’. “El ‘shadowbanning’ sigue siendo un ‘coco’ digital, que se utiliza para ahuyentar los matices de las estrategias de moderación de contenido cada vez más complicadas (y a menudo opacas) de las plataformas de redes sociales”, afirma.

El 'shadowban' es uno de los "terrores" de los influencers y creadores de contenido en redes sociales. / Pixabay

¿Cómo podría recibir un ‘shadowban’ en una red social?

Si bien no es algo que ninguna plataforma haya confirmado, se asumen que los motivos son los incumplimientos de las normativas. Es decir, si realizas acciones en contra de los términos y condiciones de las redes sociales, podrías recibir un ‘shadowban’. Los más obvios son:

Usar ‘bot followers’ (seguidores robots) para aumentar tus números en la red social

(seguidores robots) para aumentar tus números en la red social Usar spam (mensajes inapropiados o innecesarios, así como publicidad no deseada) en la red social.

(mensajes inapropiados o innecesarios, así como publicidad no deseada) en la red social. Publicar contenido inapropiado para la aplicación . Si subes publicaciones que no cumplen los términos y condiciones de la app, probablemente recibas desde un ‘shadowban’ hasta un ‘baneo’ total. Esto depende de qué tan grave sea lo que hayas publicado.

. Si subes publicaciones que no cumplen los términos y condiciones de la app, probablemente recibas desde un ‘shadowban’ hasta un ‘baneo’ total. Esto depende de qué tan grave sea lo que hayas publicado. Utilizar hashtags baneados por la red social. Existen algunas etiquetas que se usan para mostrar contenido inapropiado (sexual, violento, etcétera) en las redes sociales. Por ello, muchas plataformas realizan un ‘shadowban’ a estos hashtags. Y si un usuario lo usa, así no sepa por qué, podría terminar siendo castigado, pues la app asume que está creando ese tipo de contenido.

¿Qué ocurre si un usuario recibe un ‘shadowban’ en redes sociales?

“En general, ‘shadowbanning’ se refiere a bloquear el contenido de las redes sociales de un usuario de tal manera que no se dé cuenta de que está sucediendo”, indica Influencer Marketing Hub. “Si te hacen un ‘shadowban’, tu visibilidad se reducirá drásticamente. Esto, a su vez, puede reducir tu tasa de participación. En general, puede conducir a un estancamiento de su crecimiento de Instagram [y otras redes sociales]. En algunos casos, incluso puede hacer que su tasa de crecimiento sea negativa”, añade.

Sin embargo, esto no ocurre solo desde la red social hacia un usuario. En el caso de Instagram, específicamente, los usuarios también pueden realizar ‘shadowban’ a sus seguidores. “Instagram está implementando un nuevo modo llamado ‘Restringir’ que permitirá a los propietarios de cuentas prohibir efectivamente a un usuario que comenta fotos con lenguaje ofensivo o abusivo”, indicó The Verge, cuando la app colocó esta función en 2019.

Este tipo de ‘shadowban’ no conlleva a que el usuario ofensivo no vea el contenido que sube la cuenta, sino que ninguna persona verá lo que este comenta. Es decir, prácticamente lo convirten en un ‘sapo’, como en los juegos, y el resto de usuarios lo ignoran.

Esto es muy similar a lo que se realiza en Twitter con la opción de ‘Silenciar’. “Dado que la persona no está bloqueada, las personas aún podrán ver el comentario al tocar un mensaje que aparece, similar a cómo se ven las respuestas silenciadas en Twitter”, agrega el medio.

De esta manera, solo los dueños de la cuenta podrán quitarle el castigo. “Los propietarios de la cuenta tendrán la capacidad de aprobar el comentario para que sea público para todos, eliminarlo o ignorarlo. Instagram también está eliminando las notificaciones sobre los comentarios que provienen de una cuenta restringida, que también es similar al sistema de silencio existente de Twitter”, añade el portal estadounidense.

¿Cómo saber si he recibido un ‘shadowban’ en redes sociales?

Al ser un tipo de penalización silenciosa, ninguna plataforma notifica a los usuarios. Sin embargo, sí existen formas de reconocer si nuestros perfiles en redes sociales han recibido un ‘shadowban’. Estas no son concluyentes, por lo que debes tener en cuenta todas para asumir que recibiste este ‘castigo’.