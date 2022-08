Instagram agregó la función de subtítulos automáticos a inicios de 2022. De esta manera, los usuarios pueden entender los videos sin tener que activar el sonido de sus dispositivos. Asimismo, las personas con discapacidades auditivas pueden disfrutar de este contenido. ¿Cómo activarlo?

Esta función era una de las más solicitadas para la red social, pues al estar plagada de videos, en historias y reels, se necesitaba una solución para quienes no utilizan el volumen durante su estadía por la app. Sin embargo, cuenta con un gran incoveniente: el idioma.

Los subtítulos solo aparecerán en los videos que tengan el mismo idioma que el de tu app. Es decir, si tienes Instagram en español, solo los videos en los que se hable español serán automáticamente subtitulados. Si ves un reel en inglés, la función no se activará al no detectar el lenguaje programado.

Asimismo, esta herramienta solo funciona en la versión móvil de la red social, por lo que no se podrá activar en la versión web. Además, esta no se encuentra disponible en todos los países o regiones. Es decir, no todos los usuarios podrán hacer uso de ella.

¿Cómo activo los subtítulos automáticos en Instagram?

1. Ingresa a la app y dirígete a tu perfil al pulsar tu foto en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Dentro, pulsa las tres rayas horizontales en la parte superior derecha.

3. Se desplegará el menú. Escoge ‘Configuración’.

4. Dentro de este apartado, busca ‘Cuenta’ e ingresa.

5. Te aparecerán muchas opciones. Selecciona la que dice ‘Subtítulos’.

6. Finalmente, activa la función pulsando el botón que está a la derecha. Debajo, podrás ver qué idioma será el que se subtitule automáticamente, pero solo se podrá modificar al cambiar el de la aplicación.