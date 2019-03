Los cinco videojuegos más esperados de abril | FOTOS | VIDEOS

Marzo ha sido un mes de grandes videojuegos para la comunidad. Solo mencionar a Sekiro: Shadows Die Twice o Devil May Cry 5 nos hace pensar que el listón está bastante alto para abril. Sin embargo, el cuarto mes del año posee sus joyas que pronto llegarán a nuestro mercado.

Diversos títulos como Guerra Mundial Z (juego basado en la película del mismo nombre) o el clásico juego de pelea Mortal Kombat 11 estarán disponibles en las próximas semanas para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o PC.

[ - Mortal Kombat | La historia del legendario y sangriento juego de peleas]

Prepárate, a continuación te presentamos los cinco juegos más esperados del mes de abril.

► Super Dragon Ball Heroes: World Mission

Fecha de lanzamiento: 4 de abril

Plataformas: PC y Nintendo Switch

El nuevo videojuego de Goku y sus amigos no pertenece al género de luchas como sí lo hace la mayoría. Este título desarrollado por el estudio Dimps y distribuido por Bandai Namco pertenece al género videojuegos de cartas coleccionables. Esta nueva entrega estará disponible para Nintendo Switch y PC desde el próximo 4 de abril.

El juego nos ubicará en el mundo de Dragon Ball, en específico, en la ciudad de Hero Town y tomaremos el papel de Beat. Un joven que anhela convertirse en el campeón mundial del torneo de artes marciales Super Dragon Ball Heroes.

Sin embargo, en el videojuego aparecerán poderosos enemigos liderados por Sealas que tienen oscuras intenciones para Hero Town y el mundo. Por lo que Beat tendrá que enfrentarse a ellos junto a los guerreros Z para evitar que se cumplan los malévolos planes de los enemigos.

El título posee elementos de aventura y exploración. Asimismo, Bandai Namco y Dimps han confirmado que el juego poseerá más de 1.000 cartas distintas y 350 personajes como Jiren o Gohan.

Aquí te dejamos el tráiler del esperado juego:

► Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Fecha de lanzamiento: 16 de abril

Plataformas: Nintendo Switch y Xbox One

Dos títulos de la reconocida franquicia Final Fantasy están a punto de llegar a Nintendo Switch y Xbox One. Se trata de Final Fantasy X y X-2, sus versiones originales salieron para PlayStation 2 en 2001 y 2003, respectivamente. El encargado de esta remasterización en alta definición es el estudio japonés Square Enix (desarrolladora de la saga Final Fantasy o Kingdom Hearts).

El remasterizado de Final Fantasy X/X-2 llegó en 2015 a PlayStation 4 y fue un hit de ventas en Japón. No obstante, recién en 2019 ambas entregas llegan a la consola híbrida de Nintendo y a la Xbox One. Además, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster llegará en un solo disco en ambas versiones. No se necesitará descargar a través de un código.

Los dos títulos de Square Enix narran la historia de Tidus, un joven que un día está jugando Blitzball (un deporte propio de Final Fantasy) y que de un momento a otro Zanarkand, su ciudad, es atacada y destruida por un ser llamado Sinh. En medio del desastre aparece Auron, un viejo conocido de la familia de Tidus que lo ayuda a escapar.

Luego de la catástrofe, Tidus se despierta en una extraña cueva y se entera que Zanarkand había sido destruida hace más de 1.000 años y que sus recuerdos carecían de sentido.

Te dejamos el tráiler del videojuego:

► Guerra Mundial Z

Fecha de lanzamiento: 16 de abril

Plataformas: PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One

Basado en la novela del escritor Max Brooks, Guerra Mundial Z es un videojuego de acción y supervivencia en tercera persona. El título llegará a las consolas de PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One el próximo 16 de abril. El estudio encargado de desarrollar el juego es Saber Interactive.

Uno de los factores diferenciales de esta entrega es su apartado multijugador cooperativo. Gracias a él cuatro personas se enfrentarán a grandes hordas de zombies. Al puro estilo de la saga de Left for Dead. No obstante, también podremos pasar la campaña principal en modo solitario.

El mundo en el que está ambientado Guerra Mundial Z es uno que ha sufrido una devastación a manos de zombies. No hay ejércitos ni gobiernos que hagan frente a esta amenaza. La misión principal del jugador es sobrevivir a estos seres infectados. Nueva York, Moscú y Jerusalén son algunas de las ciudades que estarán presentes en el nuevo título de Saber Interactive.

El juego posee mecánicas que nos obligarán a enfrentarnos a las hordas de zombies que, según los desarrolladores, pueden llegar a ser grupos de más de 1.000.

Te mostramos el tráiler por si estás más interesado en conocer el videojuego:

► Mortal Kombat 11

Fecha de lanzamiento: 23 de abril

Plataformas: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC

Después de cuatro años, el título número 11 de la exitosa franquicia de Mortal Kombat regresará a la escena del gaming este 23 de abril para Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este videojuego celebrará el 25 aniversario de la franquicia de peleas.

El videojuego famoso por sus sangrientos 'fatality' ha sido desarrollado por el estudio NetherRealm Studios de la mano de uno de sus creadores originales: Ed Boone. La nueva entrega promete estar entre uno de los mejores juegos del género de luchas de 2019.

Asimismo, habrá diversas novedades respecto a los anteriores títulos de la saga. Como la de interactuar con el escenario donde nuestros luchadores se enfrenten para conseguir más daños. Otro elemento recién agregado serán los personajes personalizados, gracias a ellos podremos modificar a los luchadores y ponerles las características que más nos gusten.

El adversario principal de esta nueva entrega será Kronika, una poderosa luchadora que ha sido la responsable de la mayoría de fenómenos en el mundo de Mortal Kombat desde el primer título. Asimismo, ella ha sido invocada luego de la derrota de Shinnok en pasadas ediciones de la franquicia.

Aquí el tráiler del videojuego:

► Days Gone

Fecha de lanzamiento: 26 de abril

Plataformas: PlayStation 4

Uno de los exclusivos de Sony más esperados por la comunidad gamer es Days Gone. Esta nueva entrega de Bend Studio es un videojuego de acción, supervivencia y de mundo abierto que tiene como protagonista al motociclista Deacon St. John. Este juego estará disponible a partir del 26 de abril solo para PlayStation 4.

La nueva entrega de Sony está ambientada en un mundo que fue devastado por una extraña enfermedad que terminó por convertir a los humanos en seres parecidos a los zombies, en el juego se les conoce como freakers.

Este título de mundo abierto nos llevará a recorrer diversas partes de un país ficticio muy similar a Estados Unidos con nuestra motocicleta, conociendo a personas, atravesando peligrosos caminos y enfrentando diferentes enemigos, tanto hordas de freakers como grupos de humanos.

A su vez, el factor de supervivencia se encuentra en la cantidad de objetos que tengamos que recolectar y guardar. Ya que nuestro inventario será de mucha ayuda cuando pasemos misiones y no contar con elementos como gasolina para la moto o balas nos perjudicará mucho en el desarrollo de estas.

Mira el tráiler para que conozcas más sobre Days Gone:

