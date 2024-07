Los 10 mejores juegos para PC de toda la historia, según la crítica

Los videojuegos para PC han dejado una marca indeleble en la vida de millones de personas alrededor del mundo, ofreciendo experiencias inmersivas que van desde épicas aventuras hasta complejas estrategias. En este vasto universo digital, algunos títulos han destacado por su innovación, calidad y capacidad para influir en la industria ‘gamer’.

Metacritic, nacida en los albores del 2000, se ha convertido en uno de los portales más influyentes a la hora de valorar videojuegos, películas, música y libros. Con su sistema de puntuación conocido como Metascore, que representa la media de las críticas especializadas, Metacritic se ha consolidado como una referencia esencial para consumidores y críticos por igual.

El Metascore, basado exclusivamente en las puntuaciones de la crítica especializada, ha generado debate en la comunidad. Se cuestiona la imparcialidad de algunas notas y el peso desigual de ciertos portales en el cálculo de la media. No obstante, sigue siendo una herramienta de gran valor para obtener una visión general del rendimiento de un juego.

Para complementar las críticas de la prensa especializada, Metacritic también permite que los usuarios voten y realicen reseñas. Esta dualidad de opiniones ofrece un panorama más completo y equilibrado, reflejando tanto la perspectiva de los críticos como la de los jugadores.

A continuación, los 10 títulos para PC de toda la historia mejor valorados en la plataforma:

1. ‘Disco Elysium: The Final Cut’

Un RPG cargado de texto y filosofía con tendencia a los dados que fue lanzado en marzo de 2021. Recibió una reacción extremadamente positiva por parte de los críticos, quienes celebraron sus sistemas narrativos y de conversación. Fue nominado y ganó varios premios, incluyendo el premio a mejor narrativa en los The Game Awards de 2019.

2. ‘Half-Life 2′

Lanzado en noviembre de 2004, se trata de la continuación del del videojuego Half-Life, una videoaventura de disparos en primera persona. Uno de los títulos que marcaría el camino a seguir por la industria en los años siguientes en lo que se refiere a gráficos, físicas, inteligencia artificial y, por encima de todo, narrativa. Pese a que ya han pasado dos décadas desde su publicación, hasta hoy lidera el ránking de los mejores juegos.

3. ‘Grand Theft Auto V’

El segundo juego que más copias físicas ha conseguido vender, sólo por detrás de un fenómeno como ‘Wii Sports’. ‘GTA V’ se ha convertido en un fenómeno de masas que después de cinco años aún sigue copando las listas de ventas. Lanzado originalmente para PS3 y Xbox 360, llegó a Windows en 2015.

4. ‘Baldur’s Gate III’

Este épico juego de rol que cautivó a propios y extraños con un mundo inmersivo y prácticamente infinito, que proporciona literalmente cientos y cientos de horas de juego. Fue lanzado en agosto de 2023.

5. ‘The Orange Box’

The Orange Box, creado por Valve, es un paquete de videojuegos lanzado en octubre de 2007 que contiene Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Portal y Team Fortress 2. Fue lanzado para PC, Xbox 360 y PlayStation 3.

6. ‘Half-Life’

Lanzado en 1998, ‘Half-Life’ fue el debut de Valve, un juego que catapultó su éxito y cuyo motor gráfico ayudó a construir el imperio que hoy conocemos como Steam. Sin duda, uno de los mejores juegos de la historia, ha resistido admirablemente el paso del tiempo a pesar de sus gráficos, lo que lo hace igualmente recomendable en la actualidad.

7. ‘BioShock’

Lanzado en 2007, es un juego de disparos en primera persona desarrollado por 2K Games que combina elementos de terror, ciencia ficción y narrativa profunda. Ambientado en la distópica ciudad submarina de Rapture, el jugador asume el rol de Jack, quien debe desentrañar los oscuros secretos de esta utopía fallida mientras combate contra sus habitantes mutados y utiliza una variedad de poderes y armas. ‘BioShock’ es aclamado por su atmósfera envolvente, su trama compleja y su innovador diseño de juego, convirtiéndose en un clásico influyente en el género.

8. ‘Baldur’s Gate II: Shadows of Amn’

Lanzado en 2000 por BioWare, es un juego de rol basado en el universo de Dungeons & Dragons, reconocido por su profunda narrativa, complejos personajes y vasto mundo abierto. Con un sistema de combate estratégico y una rica historia que combina elementos de fantasía épica, ‘Baldur’s Gate II’ es considerado uno de los mejores y más influyentes juegos de rol de todos los tiempos.

9. ‘Persona 5 Royal’

La aclamada saga ‘Persona’ presenta en esta entrega su mejor versión, ofreciendo la posibilidad de revivir una de sus historias más elogiadas, ahora ampliada con nuevos personajes, escenarios y mecánicas. Considerada la versión definitiva de un juego ya extraordinario, esta edición se destaca por su calidad. Si las cien horas del juego original te parecieron insuficientes, aquí encontrarás numerosas razones para disfrutar de una experiencia aún más extensa.

10. ‘Portal 2′

‘Portal 2′, lanzado en 2011 por Valve, es un innovador juego de puzles en primera persona que expande la mecánica original del primer ‘Portal’ con una narrativa más elaborada y un mundo más amplio. Con ‘Portal 2′, demostraron que el éxito de ‘Portal’ no era una simple casualidad, y que el mundo y las mecánicas que habían creado aún podían ir mucho más allá, hasta crear la mezcla definitiva de aventuras y puzles.

Puedes ver la lista completa de Metacritic aquí.