Si te gustan los videojuegos, seguro has oído escuchar de los remakes o remasters. Se tratan de revisiones de juegos que pueden ser hechos de cero con tecnología actual (remake) o una actualización general de las texturas del título (remaster). Siempre han estado presentes en la industria gamer, pero lo que resalta es que de los 10 mejores juegos de lo que va de 2023 (enero - abril), los seis primeros son remakes. ¿Es que se acabó la creatividad en el sector? A continuación, la respuesta de dos especialistas consultados por El Comercio.

Antes de empezar hay que dejar en claro sobre qué es un remake y un remaster. El primero es un juego 100% nuevo que utiliza las tecnologías de hoy para tener una segunda vida; tenemos como ejemplo Final Fantasy VII Remake (2020), Death Space (2023) o los remakes de Resident Evil 2, 3 o 4. Por otro lado, un remaster es la optimización de un videojuego a las consolas actuales; tenemos los casos de la Halo: The Master Chief Collection (2014) o la Mass Effect: Legendary Edition (2021).

En términos sencillos, un remake construye de cero un videojuego, mientras que un remaster actualiza las texturas y mejora el rendimiento.

En ambos casos, muchas veces los remake y los remaster son de videojuegos antiguos, ya que son los que más han sentido el pase del tiempo. Un juego de los 90 es muy diferente a los que podemos encontrar en la actualidad. Sin embargo, no es la regla, puesto que hay casos en los se hizo un remaster o remake poco después de lanzarse su versión original (The Last of Us estrenó en 2013 y en 2022 recibió su remake, por dar un ejemplo).

Asimismo, los remake y los remasters siempre han estado ahí. No son exclusivos de los últimos años, sino que ya hace décadas eran desarrollados. Lo que no se puede negar, por otro lado, es que a día de hoy se hacen más.

Empresas como Capcom con la saga Resident Evil, Nintendo con Metroid Prime Remastered, PlayStation con The Last of Us Part I, Electronic Arts con Dead Space o Square Enix con Final Fantasy VII Remake son algunas que en los últimos años han apostado grandes sumas de dinero por estos títulos.

Otro detalle importante a considerar es que las desarrolladoras también lanzan versiones ‘mejoradas’ o ‘completas’ de los videojuegos varios meses después de su debut inicial (e incluso años). Por ejemplo, tenemos a The Witcher 3: Wild Hunt (2015) o Tetris Effect: Connected (2018), ambos han recibido este 2023 una gran actualización para consolas PS5 y Xbox Series que les añadió mejoras gráficas, de jugabilidad y contenido. Este relanzamiento ha ubicado a los juegos en la cima de lo Mejor del año, en Metacritic.

En lo que va de 2023 (entre enero y abril), la lista de los 10 títulos mejor puntuados está compuesta en un 60% de remakes o remasters, posicionando a estas obras como las más destacadas del año. Aquí te dejamos el Top 10:

¿Se acabó la creatividad?

En redes sociales hay quienes dicen que las ideas y proyectos nuevos se están acabando, y que la industria está apostando por obras que saben que van a funcionar porque en su momento ya lo hicieron, es decir, remakes o remasters de títulos que marcaron su generación años atrás.

“ Esto no significa que la industria se haya quedado sin ideas ”, comenta a El Comercio Enrique “Junior” Martínez, editor en Jefe y podcaster de Parallax, la cultura del videojuego. “Significa más bien que se está apostando a lo seguro. Metroid Prime, RE4, Dead Space... todos son juegos icónicos, tanto en lo creativo como en lo técnico y que han envejecido bien”.

“ Considero que los remakes y remasters es algo inevitable [en la industria] , y no ocurre solamente en el mundo de los videojuegos. La industria del cine es un buen ejemplo también”, dice Juan Diego Tremolada Tamayo, más conocido en el mundo del gaming como ‘Pepe el Mago’. “La nostalgia vende, muchos de estos fueron juegos que disfrutamos en nuestra infancia/adolescencia, y creo que es esa la razón por la que nos atraen tanto. Nos recuerdan a épocas felices de nuestra infancia”.

Otro punto importante a considerar son los tiempos de producción. “Los remasters y remakes se apoyan de una base —el juego original— en la que ya se invirtió tiempo y dinero para desarrollo, testeos, focus groups, nueva tecnología, creatividad, etc.”, dice Enrique Martínez. “Todo eso te lo ahorras con un remaster. Hacer nuevas franquicias toma mucho más esfuerzo e inversión ”.

El podcaster en Parallax lo ejemplifica de la siguiente manera: “remasterizar God of War 3 para PS4 tomó, tal vez, ocho meses y lo hizo un estudio externo contratado. En cambio, God of War de 2018 le tomó seis años de desarrollo a todo el equipo de Sony Santa Mónica”.

Para ‘Pepe el Mago’, que haya gran cantidad de remasters y remakes en la actualidad responde a una principal razón: generan muchas ventas y desarrollar esta clase de videojuegos es “más fácil” que crear uno nuevo desde cero.

Un remake / remaster es una oportunidad para los gamers nuevos

En la historia del videojuego existen múltiples títulos catalogados como los mejores, pero son tantos que a día de hoy es de suma dificultad haberlos jugado todos. Tenemos nombres como Super Mario Bros (1985), The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), GTA V (2013), Half-Life 2, Portal 2, Metal Gear Soled, etc.

A su vez, al ser varios de estos ‘antiguos’, muchos gamers no los juegan, por lo que cuando se lanzan sus versiones remasterizadas o los remakes, son excelentes puertas para quienes no probaron estos juegos en su momento.

“Volver a disfrutar de nuestros videojuegos favoritos siempre es un placer, y que mejor que hacerlo en una versión mejorada y adaptada a tiempos modernos ”, comenta ‘Pepe el Mago’.

Pero más allá de que un remake sea la puerta para probar un videojuego clásico, existen otras ventajas para los gamers que pueden pasar desapercibidas. “Algunos juegos, como por ejemplo los de PS3, fueron desarrollados con tecnología muy ‘exótica’ y son difíciles de portear o emular en consolas actuales”, comenta Junior Martínez. “Pero... si sacas un remaster o un remake, puedes venderlo no solo en esta generación sino tal vez más adelante”.

A su vez, el especialista añade que otro punto positivo de los remakes y remasters es que mejora la experiencia de usuario. En otras palabras, el nuevo juego perfecciona la interfaz de usuario, la jugabilidad, la narrativa, los gráficos, el sonido, el diseño de niveles, la dificultad y otros elementos para que el gamer se sienta cómodo y siga disfrutando del título.

“Yo desconfiaba, por ejemplo, de la necesidad de The Last of Us Part I, siendo el original tan fino como es. Pero la memoria es traicionera y el remake terminó cerrándome la boca”, afirman desde Parallax.

Remakes y remasters en el futuro: ¿el pan de cada día?

En lo que vamos de 2023 ya tenemos varios títulos remake / remasters disponibles. Varios de altísimo nivel como Resident Evil 4 Remake, Metroid Prime Remastered, Dead Space y más. De acuerdo a los diferentes especialistas, estos títulos son más ‘fáciles’ de desarrollar. En ese sentido, ¿podemos acostumbrarnos a ver más y más remakes/remasters en la industria? ¿Qué se viene en un futuro?

“Definitivamente va a seguir esto de los remakes/remasters, solo esperemos que las compañías desarrolladoras encuentren un balance y sigan apostando por nuevos proyectos también”, confiesa ‘Pepe el Mago’.

“Es probable que veamos más esfuerzos de este tipo. ¿Por qué? Por que venden bien. Y además porque en su mayoría están bien hechos”, dice Martínez. “Los tiempos del remaster o el port hecho a la mala y con poco presupuesto han quedado atrás”.