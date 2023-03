La Entertainment Software Association (ESA) ha cancelado el E3 2023, a poco menos de tres meses de su inicio. Según un email enviado a sus miembros, la organización se ha visto obligada a no seguir con el evento debido a que “no obtuvo el interés sostenido” por parte de la industria de videojuegos, pese a que el mes pasado aseguraron que sería un éxito sin la necesidad de tener a todas las compañías presentes.

“Casi un año después de anunciar su regreso, la Entertainment Software Association anunció hoy a sus miembros que la Electronic Entertainment Expo (E3) de este año ha sido cancelada, según pudo confirmar IGN”, reporta el medio.

La principal razón sería el desinterés que hubo en el evento. “Dos fuentes han confirmado a IGN que la organización anunció la cancelación a través de un correo electrónico enviado hoy a sus miembros. El correo electrónico decía que si bien E3 ‘sigue siendo un evento y una marca queridos’, la versión 2023 ‘simplemente no obtuvo el interés sostenido necesario para ejecutarlo de una manera que mostraría el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria’”, agrega.

Nintendo, Xbox y Ubisoft ya habían confirmado que no asistirían al evento y que cada uno realizaría el suyo. Xbox esperaba que su Xbox Games Showcase se transmita en el E3 Digital, mientras que Ubisoft abandonó su participación tras haber asegurado antes que estaría presente.

Tencent y Sega también señalaron que no estarían en el E3 de este año. Por su parte, PlayStation no había confirmado nada hasta el momento, pero todo parecía indicar que tampoco asistiría. De por sí, Sony no ha estado presente en las últimas ediciones del evento y probablemente realizará un State of Play.

El E3 se iba a realizar desde el 13 hasta el 16 de junio en el Centro de Convenciones de Los Angeles. El evento iba a regresar tras cuatro años desde su última realización presencial. Si bien se había confirmado una nueva entrega para 2020, debido a la pandemia por la COVID-19 fue cancelada. En 2021 se realizó de forma online, pero al siguiente año se canceló por completo. En su lugar estuvo el Summer Game Fest.