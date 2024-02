Olga Zumarán, es la directora de Beauty Queens Perú y, junto a Lizi De Las Casas asumirá la responsabilidad de los prestigiosos certámenes de Miss World, Miss Earth, Señora Perú y Mister Perú a partir de este año. La recordada actriz señaló que buscan que los concursos de belleza generen altas expectativas.

“Es un sueño cumplido, un nuevo reto. Desde que concursé tenía este bichito, pero después me llamó la actuación, por ahí seguía de jurado de algunos eventos de belleza hasta que llegó la oportunidad. Conversamos con Tito (Paz) y con Lizi y hemos formado esta nueva empresa Beauty Queens Perú y estamos trabajando en todas estas nuevas plataformas estas nuevas franquicias que hemos adquirido”, dijo al diario Trome.

Asimismo, indicó que Beauty Queens Perú será diferente a otros concursos de belleza, pues harán convocatoria nacional y será un proceso selectivo donde elegirán a la reina del lugar.

“No [será] como antes que decían que era de Arequipa porque su mamá, su abuelo, su tatarabuelo es arequipeño. También venían de Estados Unidos y representaban a Áncash. Eso es que lo vamos a cambiar y para eso hay que trabajar bastante”, señaló.

Por otro lado, señaló que no elegirán como reina a una chica reality y dejó en claro que no ‘venderán’ las coronadas. Con esto deja en claro que no habrá preferencias por ninguna candidata.

“No, no se venden las coronas, nunca se vendió. Yo fui jurado y nunca se vendió. Pero eso se viene escuchando, como dice ‘cría fama y échate en la cama’, pero yo he estado de jurado y a mí nunca me dijeron que le pusiera un voto a tal candidata, si dijera eso sería una falsedad total”, finalizó.