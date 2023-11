Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron captados, por el programa ‘Amor y Fuego’, peleando en plena vía pública. Un mes después de la difusión de estas imágenes, el cantante aseguró que esta situación de violencia es normal entre las parejas.

“Cometimos un error de tener una discusión afuera porque ni siquiera discutimos en la calle, una mala interpretación, como cualquier pareja, todo el mundo se pelea. Mi mamá me llamó, me dijo de qué te asustas, qué te pone mal, yo he hecho peores cosas con tu papá y nadie ha dicho nada, todo el mundo hace miles de cosas”, señaló en la llamada telefónica que tuvo con una reportera de ‘América Hoy’.

Agregó que la pelea no fue por algún tema de infidelidad, pues aseguró que la hija de Melissa Klug maneja sus redes sociales. Además, resaltó que son felices viviendo juntos.

“Ni con la mamá de mi hija ni con nadie, nunca he tenido problemas, nunca. Samahara maneja mi Instagram, mi WhatsApp, porque contesta mis redes, mi vida sentimental es con ella, con la que vivo, estoy feliz con ella, estamos felices”, señaló.

Bryan Torres le responde a Youna

Por otro lado, el artista aseguró que tiene el respaldo de Youna, padre de la hija de Samahara. Según indicó, tiene una buena comunicación con él y estaría agradecido por las atenciones que le da a la pequeña.

“Yo he hablado con él hasta hace poco, hemos hecho videollamada, cuando la llevo al colegio y cuando la saco en la bicicleta (a la niña). Yo he hablado mucho con él, hemos hablado de varón a varón. Él está agradecido y contento de que yo atienda a su hija, me ha dado el respaldo, se siente en confianza y tranquilo. Yo no tengo ni un problema con él y él tampoco lo tiene conmigo.”