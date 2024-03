El actor Christian Thorsen habló de su lucha contra el cáncer de próstata, ofreciendo detalles del estado en el que se encuentra su salud tras recibir tratamientos químicos y alternativos.

Mediante una entrevista con el actor Renzo Schuller en YouTube, Thorsen se mostró optimista a pesar del desalentador cuadro que atraviesa.

“Yo he escuchado una frase que me parece genial ‘Tu te enfermas, tu te curas’, está en ti en tu cabeza. Cuando yo iba a terapia, iba escuchando en una radio y cantando que yo me iba a sanar”, dijo al principio el actor.

Posteriormente, el artista advirtió que no tenía certeza de cuánto tiempo de vida tenga, por lo que resaltó llevar un estilo de vida bueno en medio de su enfermedad.

“No sé cuanto me quedará, pero en todo caso estoy bien. Tengo una calidad de vida buena”, agregó Thorsen.

Los tratamientos médicos de Christian Thorsen





En 2022, el actor reveló que acudió a la medicina antroposófica para fortalecer su sistema inmune, por lo que se sometió a la terapia del muérdago por la vía subcutánea, es decir con inyecciones bajo la piel.

De ese modo, el actor señaló que tuvo una mejoría, ya que la metástasis del cáncer se detuvo en los órganos afectados. “A mí me desahuciaron. Me dieron entre 12 y 36 meses de vida. Y aquí estoy año y medio después, sintiéndome muy bien sin haberme hecho quimioterapias”, dijo en exclusiva a El Comercio.

Tras recibir esa mejoría, el exintegrante de “Al fondo hay sitio” indicó sentirse bien como para regresar a los escenarios, por lo que estaría participando en una película y obra de teatro.

Efraín Aguilar se pronuncia por Christian Thorsen y su repentina salida de “Al fondo hay sitio”





Aunque Thorsen dejó entrever que no regresaría a la televisión, aseguró que no tenía deseos por volver. “No creo que me quieran y tampoco me muero por estar allí”, indicó a este medio.

Como se recuerda, el actor denunció que fue retirado arbitrariamente de “Al fondo hay sitio”, no obstante, el creador y exproductor de la serie, Efraín Aguilar sostuvo lo contrario.

Aguilar comentó que la salida de Thorsen fue motivado por el fin de su personaje en la teleserie. “Dijo ‘me botaron’, pero hay que aclarar que nadie lo botó, su personaje terminó”, aseveró el director en el podcast “Un café con la Chevez”.