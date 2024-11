La cantante de salsa Daniela Darcourt denunció a través de sus redes sociales un acto de sabotaje hacia su carrera, luego de que el videoclip oficial de “Señor Mentira” fuera eliminado de YouTube. La artista peruana, visiblemente afectada, compartió con sus seguidores que esta situación representa un golpe duro tras años de esfuerzo y trabajo para consolidar su carrera. “Hace seis años empecé esta aventura musical como solista, seis años en los que me ha costado construir muchísimo”, dijo.

“Señor Mentira” fue uno de los temas que marcó un antes y un después en la carrera de Darcourt, logrando una gran aceptación tanto a nivel nacional como internacional. La eliminación del videoclip, que acumulaba millones de reproducciones, se ha convertido en un tema de preocupación para sus seguidores. “Es una canción que me llevó al corazón de muchos, no solo aquí en mi país, sino alrededor del mundo”, agregó, lamentando la pérdida del contenido que representaba uno de sus mayores éxitos.

En su mensaje, la cantante no solo informó sobre la eliminación del video, sino que también denunció haber sido objeto de sabotaje profesional durante varios años. “Desde hace muchos años ha habido personas que me vienen pisando los talones, poniéndome piedras en el camino para no dejarme avanzar”, expresó, haciendo alusión a los obstáculos que superó. Estas declaraciones generaron un debate entre sus seguidores, quienes se han mostrado solidarios y cuestionan la identidad de quienes podrían estar detrás de estas acciones.

A pesar de las dificultades, Daniela Darcourt reafirmó su compromiso con la música y sus seguidores. “Quizá me quiten oportunidades, quizá no me dejen brillar en otros escenarios, pero no me voy a rendir”, aseguró. Posteriormente, agregó que la adversidad solo fortalecerá su determinación.