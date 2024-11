La actriz Devora Merino, conocida por su papel de ‘Dolores’ en ‘AFHS’, conmovió a sus seguidores tras hacer una grave denuncia a través de sus redes sociales. La joven decidió hacer una transmisión en vivo para expresar su molestia por la falta de apoyo de las autoridades ante casos de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, Merino confesó que fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar cercano cuando era menor de edad. Visiblemente afectada, la actriz reveló que sus padres eran muy jóvenes y no supieron cómo actuar en ese momento.

“Cuando yo tenía tres años, mi mamá y papá no tenían dinero para comprar una casa y vivir ahí, y vivimos en casa de mi abuelo. Y el sobrino de mi abuelo abusó de mí cuando yo tenía 3 años. Mis papás eran muy jóvenes, no sabían cómo resolverlo en ese momento, solo nos fuimos de esa casa”, dijo entre lágrimas.

“Pero yo me acuerdo de todo lo que me hacían. Una vez comiendo con mi mamá, me dice: ‘oye, come tu comida’, (yo dije) ‘Sí tengo que comer todo porque si no mi príncipe no me va a besar’, y él (su primo) me hacía decirle príncipe, yo me acuerdo de todo”, añadió.

Devora recalcó que, actualmente, su agresor es abogado y viven con total libertad. Asimismo, mencionó que este no fue el único incidente de abuso sexual que ha experimentado, pero que no puede denunciar este caso porque no confía en las autoridades.

“No es el único caso que he pasado por abuso y he tenido un caso peor, de más grande y no he podido contarlo hasta ahora cómo han sido las cosas, pero cómo voy a querer hacerlo, viendo estas noticias, donde la policía son los que violan, matan, se encubren las cosas, donde a la mujer violentada le ponen más dudas, no las defienden”, explicó.

“Es complicado ser mujer en este país, pero no debemos quedarnos en silencio. Denuncien en el momento que son violentadas”, finalizó.