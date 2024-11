Inspirado en aclamados musicales internacionales como el mexicano “Mentiras”, el director Donato Villarán creó “Cantar hasta morir”. Esta propuesta reúne en un solo escenario a seis artistas de distintas generaciones, todos dispuestos a salir de su zona de confort y superar sus propios límites.

“Hay varias versiones de este musical y el resultado siempre es positivo porque ataca dos puntos importantes: la nostalgia y diferentes estados de ánimo como el despecho, el amor, el desamor, la alegría, la algarabía y más. Esos factores cuando se juntan generan que el público, en general, esté siempre con el ánimo arriba”, comenta Villarán con emoción.

A diferencia de otros espectáculos como “Planchando el despecho”, protagonizado únicamente por mujeres, o “Los hombres no lloran”, con un elenco completamente masculino, “Cantar hasta morir” apuesta por un reparto mixto. Este enfoque, según Villarán, permite explorar duetos, tríos y dinámicas batallas de géneros musicales, enriqueciendo la experiencia del espectáculo.

Entre los artistas que dan vida a esta producción destacan Rossana Fernández-Maldonado, Adolfo Aguilar, Daniela Sarfati, Álvaro Rod, Amy Gutiérrez y el cantante español Danni Ubeda.

“Con seis voces armonizando, jugando con matices, agudos y graves, el multigénero se convierte en una fórmula ideal para crear un espectáculo alucinante”, comenta Villarán, quien subraya que al seleccionar al elenco priorizó el talento y la vigencia de los artistas.

“Primero, buscamos un equilibrio: que todos los integrantes brillen por igual. Segundo, mezclamos generaciones para enriquecer la experiencia. Tercero, nos aseguramos de contar con un talento vocal excepcional. Y cuarto, quizás lo más importante, que los artistas aceptaran salir de su zona de confort, porque lo que hacen en este espectáculo los muestra como nunca antes los han visto”, explica.

Cada uno de los participantes de “Cantar hasta morir” posee una perspectiva diferente sobre este proyecto que tiene a la música como hilo conductor de apasionantes historias.

“Me encantó la idea de interpretar solo éxitos de los años 90 y 2000, y hacerlo al lado de artistas tan talentosos. Para mí es un honor aprender de cada uno de ellos. Cuando Donato, a quien ya conocía, me propuso el proyecto y me contó quiénes formarían parte, no dudé en aceptar”, destaca Álvaro Rod.

Daniela Sarfati y Álvaro Road en "Cantar hasta morir". (Foto: Giuseppe Falla)

Danni Ubeda, quien fue el último en unirse al elenco, ve en este musical un desafío emocionante: “Hace 22 años que no hacía una coreografía marcada, desde mi paso por ‘Operación Triunfo’. Salir de mi zona de confort ha sido una experiencia increíble para crecer profesional y personalmente, ha sido un reto que me encanta”.

Adolfo Aguilar, conocido por su versatilidad, no pudo resistirse al llamado de Donato: “Lo conocí en ‘Nubeluz’ cuando hacía notas, y cuando me propuso participar, acepté de inmediato. Me encanta salir de mi zona de confort, y esto era lo que me faltaba: un show en vivo, cantando con verdaderos profesionales. Para mí, la clave es divertirme, aunque terminemos cansados y destruidos”.

Adolfo Aguilar en "Cantar hasta morir". (Foto: Giuseppe Falla)

Daniela Sarfati celebra su regreso a los escenarios tras años de ausencia: “Después de Torbellino, mi vida se volvió una locura, con proyectos que me hicieron retomar cosas que había dejado atrás, como el canto. Estoy feliz de volver y de trabajar con este grupo tan diverso. Cada uno aporta algo único, y nos sentimos muy apoyados. Lo interesante es ver a este equipo tan diferente cantando juntos, haciendo duetos y tríos”.

“El musical promete ser una experiencia inolvidable, con canciones de artistas como Grupo 5, Ricky Martin, Yuri, Chayanne y José José. Es una propuesta variada, una montaña rusa de emociones donde todos cantarán hasta morir”, subraya Adolfo.

“Cantar hasta morir” Lugar: Centro de Convenciones Barranco. Fechas: Del 3 de diciembre al 31 de enero. Hora: La experiencia comienza a las 7:00 p.m. con actividades previas, sigue con el show principal a las 10:00 p.m., y culmina con un after party a las 12:30 a.m.. Entradas: Teleticket.