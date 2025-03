En lo que va del año, ¿Cuántas veces has visto publicidad de juegos de azar? Nunca falta el influencer que anuncia su código promocional para una casa de apuestas, o que tiene “las fijas” para poner dinero en un equipo de fútbol. Están también los casinos físicos, donde además de los juegos como póker, blackjack o la ruleta, abundan las máquinas tragamonedas. Una obra de teatro peruana explora este submundo desde el punto de vista de una mujer que no reconoce su adicción, que se llama a sí misma emprendedora y que está obsesionada por ganar el premio mayor y cambiar su destino.

Escrita por Ángelo Condemarín y dirigida por Ernesto Barraza, “Tragafortuna” sigue a Carolina (Liliana Trujillo), quien está obsesionada con las máquinas tragamonedas, frente a las cuales pasa día y noche. Para ganar el premio mayor, reclutará a personas de diversos intereses que acapararán las máquinas hasta hacerlas “reventar” de dinero. La obra en ningún momento busca promover el juego, de ahí que sus afiches incluso tengan un descargo de responsabilidad: “la ludopatía es un problema serio”. Completan el elenco Claudia Berninzon, Augusto Mazzarelli, Anaí Padilla y Brian Cano.

“El germen de esta obra es que yo conocí algunos casos relacionados, tuve oportunidad de estar en ese espacio con una persona específica que jugaba, que apostaba, y una noche caí a recogerla y te empiezas a dar cuenta [de cosas]”, narró Condemarín a El Comercio, después de uno de los ensayos. “Se supone que iba a recogerla y ya nos íbamos, sin embargo pasaban una, dos horas y esa persona no quería irse. Ahí te das cuenta que no están bien las cosas, te empiezas a dar cuenta de una dinámica”.

Carolina es conocida en el casino. Para retenerla le dan alcohol, le pasan información exclusiva, la tratan como en casa. Su historia representa la de miles de peruanos. La cifra sobre apuestas en Perú más cercana encontrada por este diario es del 2022; de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ese año se apostó en el país unos 3.800 millones de soles.

“Algo que me interesó mucho del texto es que habla de una situación latente. Ángelo recoge un tema que está presente desde el teatro republicano, cómo el limeño fija las esperanzas de su triunfo, de su éxito o del futuro en el azar”, dijo Barraza. “Está en Sebastián Salazar Bondy, en Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Ascencio Segura. Hay textos que hablan concretamente del azar, del juego de cartas, de la lotería. Esta obra recoge ciertas características de lo limeño, pero también podríamos decir de lo peruano y de cómo tenemos la esperanza de que las cosas se van a solucionar por sí solas”, añadió.

¿Es vivir en el Perú una apuesta? “Es una apuesta por la esperanza —sostuvo Barraza —, que igual como dice Carolina requiere de un trabajo, no es dejar que la máquina esté en automático, pero finalmente siempre hay una cuota de ojalá que pase”. Aunque por momentos pareciera que esta máquina llamada Perú sí está en automático.

Por último, es posible que entre los asistentes a la obra haya ludópatas. ¿Esperan sus artífices que la función haga las veces de fábula? “Desde el montaje no creo que hayamos querido construir una fábula, que la obra tenga una moraleja, pero sí nos interesa que hay una mirada crítica sobre la situación de los personajes, tratar de entenderlos y empatizar”, dijo Barraza. Por su parte, Condemarín consideró que los ludópatas van a verse reflejados, y no descartó que algunos incluso vengan desde los casinos cercanos y, al acabar la obra, regresen a los mismos. Pero algo quedará en ellos; si no es el convencimiento de su ruina, tal vez sí la sombra de la duda.