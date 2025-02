A veces, la inspiración llega en los momentos más inesperados. Para el productor Julio Zevallos, nació de una tierna ocurrencia de su nieto Emiliano, de tres años. Cada vez que en una fiesta de cumpleaños entonaban el tradicional “Happy Birthday”, el pequeño repetía con entusiasmo una frase peculiar: “Paran Paran Pam Pam”. Ese sonido, lleno de inocencia y alegría, quedó resonando en la mente de Zevallos, hasta convertirse en el punto de partida de su nueva musical homónimo.

“Esta historia nació de mi conexión con mi nieto. Su manera espontánea de celebrar me hizo reflexionar sobre la importancia de la gratitud, de compartir no solo en los momentos felices, sino también en los difíciles, y de que la vida merece ser celebrada a cada instante”, explica el creativo.

El hilo conductor de la obra es una torta de cumpleaños. Brando y Miguel quieren cumplirle un sueño a Sebastián y le compran un pastel, pero una serie de imprevistos les impide encender la vela. Entonces, aparece una niña (Naima Luna) que conoce a alguien muy especial con las palabras mágicas necesarias para hacer realidad todos los sueños.

“He escrito mucho a lo largo de mi carrera, pero esta es mi primera comedia musical”, confiesa Zevallos.

Escnea de "Paran paran pam pam". (Foto: GRP Producciones)

Con un elenco liderado por Brando Gallesi, Miguel Dávalos Álvarez, Sebastián Barreto y Naima Luna, la obra de GRP Producciones se presenta en la Carpa Teatro de las Estrellas, en la Puerta 8 del Parque de las Leyendas, en San Miguel. La puesta en escena va hasta el 18 de marzo.

Vuelve al musical

Después de varios años alejado del teatro musical infantil, Brando Gallesi vuelve a los escenarios con esta propuesta que combina fantasía, música y una historia entrañable.

Escena de "Paran paran pam pam". (Foto: GRP Producciones)

“Julio me llamó para hacerme la propuesta. Nunca antes habíamos trabajado juntos, pero me conoce desde que tenía 7 años. El proyecto se hizo en un mes, desde el primer ensayo hasta la primera lectura. Ha sido un proceso tierno y sensible, donde exploramos la historia juntos y creamos colectivamente los personajes”, comenta Gallesi sobre el montaje.

Uno de los aspectos más innovadores de la obra es la forma en que mezcla realidad y ficción. “Nuestros personajes somos nosotros mismos, jugamos con la realidad y la fantasía. Incluso rompemos la cuarta pared; uno de los actores comienza como parte del público y luego se integra a la historia. Es una experiencia muy inmersiva”, explica el actor.

La puesta en escena también destaca por su despliegue visual y musical. Con una gran producción, “Paran Paran Pam Pam” presenta a personajes icónicos del cine infantil, desde superhéroes hasta princesas, haciendo realidad los sueños de los protagonistas.

“Cada musical dentro de la obra es un momento mágico. Es como si los personajes cumplieran su sueño de conocer a su héroe favorito, y eso se traduce en la emoción de los niños en el público”, dice Gallesi.

Además de actuar, Gallesi interpreta varias canciones en la obra, incluyendo “Un mundo ideal” de Aladdín y el tema original “Paran Paran Pam Pam”, que abre y cierra el espectáculo.

“Es un musical de gran nivel. Hay 12 o 13 números musicales con bailarines de altísimo nivel, luces y vestuarios impresionantes. Estoy muy feliz con el resultado”, remarca.

"Paran paran pam pam" Lugar: Carpa Teatro de las Estrellas, en la Puerta 8 del Parque de las Leyendas, San Miguel. Fecha: Va hasta el 18 de marzo. Entradas: Teleticket