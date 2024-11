Luigi Monteghirfo se convirtió en el séptimo eliminado de “El gran chef: Famosos” el pasado 1 de noviembre, en un episodio que marcó su salida definitiva del programa. Tras recibir el veredicto del jurado, Monteghirfo expresó agradecimiento: “Gracias, gracias a todos”, fueron sus primeras palabras de despedida.

A pesar de haber ganado el repechaje, que le había asegurado un regreso temporal, Monteghirfo no logró cautivar al jurado en la Noche de Expulsión. En su mensaje final, manifestó la emoción de su experiencia en el programa: “Ha sido una montaña rusa de emociones... me voy como un ganador, como les dije. Gracias a todas las personas que me vieron, que me escribieron. ¡Que viva ‘El gran chef: Famosos’!”

En contraste, Raysa Ortiz, Anthony Chávez y Andrés Salas celebraron su permanencia en la competencia. Raysa fue la primera en ser aprobada, expresando con alegría: “Gracias jurado, qué bueno que les gustó mi plato”. Anthony Chávez, segundo en ser salvado, celebró su avance diciendo: “¡Lo sabía! Si no era primero, era segundo”.

El último en asegurar su lugar fue Andrés Salas, quien obtuvo su pase al siguiente ciclo por un estrecho margen, dejando a Monteghirfo fuera de la competencia. Los tres participantes seguirán compitiendo en “El gran chef: Famosos”, enfrentándose a nuevos retos culinarios en el próximo ciclo.