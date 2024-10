En una emotiva declaración, Zayn Malik expresó el profundo dolor que siente tras la muerte de su excompañero de banda, Liam Payne. Malik compartió su tristeza por las conversaciones que nunca llegaron a tener y los momentos que quedaron pendientes. “Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme”, confesó. “Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida”.

Zayn recordó la cercanía que compartieron desde sus inicios en One Direction, destacando el apoyo que Liam le brindó cuando extrañaba su hogar a los 17 años. “Siempre estabas ahí con una sonrisa tranquilizadora, haciéndome saber que eras mi amigo y que era amado”, expresó. A pesar de las diferencias que a veces los enfrentaron, Malik señaló que siempre respetó la firmeza y sensatez de Payne, quien, a pesar de ser más joven, tenía una madurez que Zayn admiraba en secreto.

El exintegrante de la banda también elogió el talento musical de Payne, reconociendo que siempre fue quien guiaba al grupo. “Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, podíamos confiar en ti”, afirmó Malik. En sus palabras finales, Zayn lamentó no haber podido despedirse de su amigo como es debido: “Perdí un hermano cuando nos dejaste, y no puedo explicarte lo que daría por solo darte un abrazo una última vez. Te amo, hermano”.

Finalmente, el artista de también 31 años, dijo: “No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento aparte de más que devastado. Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y estés en paz y sepas lo amado eres. Te amo hermano”.