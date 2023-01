La actriz Anahí de Cárdenas mostró su lado más dócil al compartir con sus fieles seguidores en redes sociales parte de sus sentimientos tras estar sola en los Estados Unidos por buscar nuevas oportunidades en el mundo artístico. Tal como se ve, para Anahí no ha sido fácil permanecer sola en el extranjero en esta nueva etapa en su vida, sin sus seres queridos y no pudo evitar soltar algunas lágrimas.

Así lo plasmó la también influencer en su cuenta oficial de Instagram, ya que, en una reciente publicación, comentó que su esposo Elías Maya regresó al Perú tras haberla acompañado en su travesía, por lo que ahora está viviendo sola en Los Ángeles. “Ha sido un día muy emocional”, reveló Anahí de Cárdenas en las historias de su cuenta de Instagram.

“Ahora más que nunca admiro tanto a la gente que se fue de su país para hacer patria, para mejorar, para crecer. Qué difícil es estar solo, extrañando tu casa. Extraño a mis gatos, a mi perra, a mi marido, a mis papás. Estoy segura de que más adelante veré este video y ojalá diga que valió la pena porque en este momento se me hace bien difícil”, comentó Anahí bastante desanimada.

♬ sonido original - anahi de cardenas @anahidec Dias eternos que parecen no acabarse y al mismo tiempo sentir que el tiempo pasa sin piedad. Dicotomias de la vida. Lo pongo en video para sentar precedente. La vulnerabilidad solo nos hace mas fuertes. 💪🏼 #losextraño

Para alegría y tranquilidad de sus fans, luego, la actriz compartió otro clip, donde comenta a sus seguidores que se siente un poco mejor: “En otro momento, esta situación me hubiera tumbado tres días. Pero he aprendido que, cuando me pasen estas cosas, debo preguntarme por qué me siento tan vulnerable, a qué le tengo miedo”, sostuvo la talentosa actriz en su red social.

Finalmente, la actriz Anahí de Cárdenas reveló que esta no era la primera vez que viene a los Estados Unidos, pues su sueño de internacionalizarse y poder traspasar fronteras con su arte viene desde ya hace tiempo.

“Hace años vine aquí a Los Ángeles para internacionalizarme y hacer una carrera grande, no tenía experiencia ni los años de vida. Ahora, con lo que ya sé, las cosas son distintas, pero muchas veces caigo en el pasado. En esos momentos, tengo que llamarme la atención. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Este proceso es para mí, logre una carrera enorme o no, solo me hará mejor persona”, finalizó.