Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló que hay varios futbolistas habían estado enviando mensajes a su hija Gaela mediante redes sociales, por lo que aprovechó en mostrar su indignación y dejó en claro que la adolescente solo tiene 16 años de edad.

Recientemente, el cantante se presentó en el podcast OUKE de Carlos Orozco, donde resaltó la belleza de su hija. A pesar de no dar nombres, ‘Tomate’ aseguró que son varios los futbolistas que buscan contactarla.

“Mi hija es bonita y, obviamente, siempre va a haber algún ‘payaso’, que no solamente escribe en redes, sino que por ahí se quiera pasar de vivo. Sobre todo, esos jugadores. Yo no entiendo una cosa. Gaela tiene 16 años, es menor de edad y lo voy a decir aquí, porque tengo la confianza de ustedes”, dijo.

Por último, el artista lanzó una fuerte advertencia a los deportistas y aseguró que no tendrá piedad con ellos si se llega a repetir la situación o si descubre algún mensaje indebido.

“No voy a decir quiénes son, pero son varios, son jugadores que escriben. Es una niña. Acaba de cumplir 16 años. Puede que no parezca de 16 años, pero acaba de cumplir. Si en algún momento veo o me entero de algo, yo me desconozco. Ahí si se me cruza”, agregó.