Este jueves 21 de diciembre, Cassandra Sánchez de Lamadrid y el cantante Deyvis Orosco celebrarán su boda civil en una ceremonia privada, a la que solo asistirán familiares y amigos cercanos de la pareja. Pese a que se filtraron detalles de la celebración, los famosos esperan disfrutar al máximo de su unión.

En la previa al día de la boda, la empresaria e hija de Jessica Newton recurrió a sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje sobre el amor, hecho que ha sorprendido a sus seguidores.

“Por los errores que se convirtieron en sabiduría, por las lágrimas que limpiaron mi corazón, por las personas que me enseñaron lo que no es el amor, y por la oscuridad, que me obligó a encenderme y ser mi propio sol”, escribió en sus storires.

Como se sabe, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se casarán por la vía civil este jueves 21 de diciembre en un hotel de Miraflores. Algunos detalles se han revelado, pero otros se mantienen en secreto, por ejemplo, la luna de miel.

“Es un detalle que nos vamos a guardar para nosotros. Es un lugar paradisíaco que hemos querido visitar Deyvis y yo, así que ya lo verán en el Instagram”, dijo la hija de Jessica Newton en una reciente entrevista.

