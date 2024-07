¿Nueva polémica? El actor e improvisador Christian Ysla respondió los comentarios de Ricardo Mendoza, quien reveló sentirse odiado por el ganador de “El gran chef: Famosos”.

Utilizando sus redes sociales, Ysla dedicó un emotivo video a Mendoza y su amigo Jorge Luna, desmintiendo una supuesta rivalidad u odio, calificándolos de “comediantes excelentes”.

Esto se originó luego de que el popular Richavo comentara en su programa “Solo queremos conversar”, de No somos TV, su admiración por Ysla, así como un aparente odio por parte del artista.

“Christian Ysla me detesta y yo lo amo y él me detesta. Yo creo que es de la persona, es de mi top tres de artistas en el Perú”, fue lo que dijo Mendoza en su show.

La respuesta de Christian Ysla





Ante los comentarios de Ricardo Mendoza, el actor Christian Ysla se pronunció, desmintiendo una rivalidad con el humorista, pero marcando distancia del tipo de contenidos que realiza.

“Estimado Ricardo, primero muchas gracias por tus palabras, no creo que las merezca. Segundo, no te detesto y ¿sabes por qué? porque yo no detesto a nadie... no detesto ni siquiera a los políticos corruptos que destruyen a nuestro Perú”, dijo.

Luego enfatizó: “Yo creo que tú y Jorge Luna son los humoristas más talentosos de nuestro país y eso me apena, que no es lo mismo que me den pena”.

Criticó sus burlas hacia minorías





Por otro lado, el actor dijo que le apenaba el tipo de humor que tenían los comediantes, criticando sus burlas hacia las minorías.

Comentó: “Me apena que teniendo el talentazo que tienen hagan un humor donde se burlan delas personas con discapacidad, de la comunidad LGTB, de alguien con síndrome de Down, de la madre de un compañero”.

“Y lo que más me apena es que luego no acepten que se equivocaron e incluso usen la frase de la mayoría de comediantes, pero es solo humor”, agregó.

Finalmente, el actor resaltó el talento de Ricardo y Jorge, y no descartó mantener un acercamiento en el futuro, ya que tienen amigos en común.