La modelo Flavia Laos atraviesa un buen momento en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, las críticas no son ajenas a ella, por lo que acaba de revelar su secreto para hacer frente a los comentarios negativos de sus ‘haters’.

A través de sus stories de Instagram, la joven actriz e influencer respondió algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas, una usuaria le consultó por cómo hace frente a los comentarios negativos en su contra. Su respuesta no se hizo esperar.

“Lo que realmente me gusta de mi es que literalmente no me importa lo que los demás piensen o digan de mí. Solo me importan las opiniones de mi familia, mis amigos cercanos y listo, así que, si quieren herirme con algún comentario negativo, buena suerte”, escribió Laos.

Flavia Laos responde a quienes la critican y dijo que solo le importan los comentarios de su familia. (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, los comentarios de respaldo a Flavia Laos no se hicieron esperar y decenas de seguidores le mostraron su apoyo a la joven modelo peruana.

Cabe señalar que Flavia Laos cerró el 2022 con un reconocimiento internacional al obtener el premio como Influencer del año en la gala de los Peoples Choice Awards. De esta manera, se convirtió en la primera peruana en llevarse el galardón en su categoría.

Por otro lado, la influencer peruana también atraviesa un gran momento en lo personal pues su relación con Austin Palao continúa viento en popa. Tras más de seis meses, la pareja se muestra más feliz que nunca.

