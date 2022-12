La cuarta temporada de “Too Hot To Handle”, uno de los realities más ‘hot’ del momento, cuenta con una peruana entre sus participantes. Y se trata de la actriz Flavia Laos, quien se sumó al show en el cuarto episodio, pero con toda la voluntad de quedarse para ganar.

Para aquellos que no están familiarizados con la dinámica del show: su desarrollo y el premio que entrega a su ganador, en esta nota respondemos a tus principales dudas.

1. ¿En qué consiste el ‘reality’?

El programa se estrenó en abril del 2020 y fue comparado con otro popular ‘reality’ de gente guapa en busca de pareja y atrapada en un lugar paradisíaco: “Love Island”. Y aunque tienen muchas similitudes, también hay una gran diferencia. Empecemos.

En “Too Hot To Handle” 10 personas, 5 varones y 5 mujeres, son elegidos para aislarse en una casa donde buscarán a su pareja ideal, pero, a diferencia de “Love Island”, el propósito de este ‘reality’ es que los participantes establezcan “conexiones reales” y “más allá de lo físico y carnal”, por lo que tienen prohibido cualquier contacto físico íntimo.

Para hacer más entretenida la dinámica, los participantes son elegidos, entre otras cosas, por haber asegurado haber tenido problemas para mantener relaciones estables o preferencia por los encuentros casuales.

Las reglas del juego son muy claras en 4 prohibiciones: está prohibido besarse, no se pueden sobrepasar en las caricias (esto es ofrecer sexo oral, sexo manual y similares), los participantes también tienen prohibida la masturbación y la principal regla de todas es que está terminantemente prohibido tener sexo.

¿Cómo se elige entonces al ganador o ganadora?

Flavia Laos en "Too Hot To Handle". / Netflix

El ganador se determina completamente en base a la premisa del programa: aprender a hacer conexiones significativas. “Too Hot To Handle” no se considera un ‘reality’ de citas que solo recompensa a las parejas y no hay un solo ganador. “El objetivo del ‘retiro’ de ‘Too Hot To Handle’ es forjar relaciones más profundas, que incluyen conexiones románticas, amistades y mejores relaciones con ellos mismos. A lo largo de la competencia, los concursantes participan en talleres para superar sus miedos, ponerse en contacto consigo mismos y aprender a crecer más allá de su yo pasado. En ese momento, estos talleres parecen ser formas tontas de agregar estructura a la serie, pero resulta que estos talleres y lo que la gente aprendió de ellos fueron la parte más importante de toda la experiencia. Claro, algunas personas rompieron las reglas de intimidad, pero si lo hicieron mientras tenían conversaciones más profundas y se permitían ser vulnerables, fueron recompensados de todos modos”, explica la web Refinery29.

2. ¿Dónde fue filmado?

El ‘reality’ se desarrolla en una villa en el mar Caribe, donde los participantes deben pasar sus días y noches. Para esta cuarta edición, la locación fueron las paradisíacas Islas Turcas y Caicos, un archipiélago perteneciente al Reino Unido pero ubicado en el océano Atlántico Norte, al sudeste de las Bahamas, al norte de Isla Española, y cerca de 1000 kilómetros de Miami en los Estados Unidos.

Esta cuarta temporada en la que actualmente vemos a Flavia Laos fue filmada a inicios del 2021.

"Too Hot To Handle", elenco de la temporada 4. / Netflix

3. ¿Cuál es el premio?

Para responder esta pregunta es importante retomar la idea de las reglas del juego. Si bien el premio mayor del juego es de 200 mil dólares, que son entregados al ganador o ganadores (en el caso de ser varios, deben repartírselo), este se va reduciendo con cada regla que se rompe.

Como decíamos líneas atrás hay 4 reglas inquebrantables. Cada regla rota tiene un costo económico. Así, por cada beso que se den pierden $3,000. Por cada tocamiento indebido pueden perder diferentes cantidades: $4,000 por una caricia atrevida, $6,000 por sexo oral y, de acuerdo al criterio de la moderadora del programa, podría ser sancionado con $13,000.

Por romper la regla de la masturbación se les pena con $2,000. Y si rompen la regla del sexo pierden $20,000.

Lana, la moderadora de "Too Hot To Handle". / Netflix

¿Quién decide todo esto? La moderadora del programa es una inteligencia artificial con forma de cono llamada ‘Lana’. Ella filma las 24 horas del día, da pruebas y anuncia cuando se han quebrado las reglas.

¿Es posible irse del programa sin ninguna compensación económica? Sí, podría ocurrir que debido a la infracción de reglas no haya premio que repartir al final, aunque también hay una alternativa. Una prueba sorpresa entre los participantes restantes para ‘testear’ su compromiso con la premisa de las conexiones reales y no físicas que podría volver el monto a los $200,000.

¿De momento cuándo dinero queda?

La cuarta temporada de “Too Hot To Handle” está compuesta por 10 episodios. Los 5 primeros ya están disponibles en streaming. En esta primera parte, el premio mayor ya se ha reducido bastante. Para el final del capítulo 5, se habían perdido $117,000 dólares por reglas rotas, quedando de momento solo $83,000 en premios.

Flavia Laos en "Too Hot To Handle". / Netflix

Seb Melrose y Kayla Richart fueron de los que más dinero costaron a los participantes al tener sexo en una bañera y ser sancionados con $50,000. Flavia Laos calificó ese momento como el “sexo más caro” del que jamás había oído.

Los últimos 5 episodios de “Too Hot To Handle 4″ se estrenarán el 15 de diciembre.