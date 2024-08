Cada vez sale a la luz más información respecto a la denuncia que interpusieron contra Natalia Málaga por presuntamente rayar en varias oportunidades el auto del hijo menor de Eva Ayllón y su esposa. Esta vez, el descendiente de la cantante peruana habló ante las cámaras y dio detalles sobre este caso que ocurrió en marzo, pero que recién se expuso en el mundo del espectáculo en agosto.

Francisco García, autor de la denuncia contra la exvoleibolista, contó que recibió la autorización de su madre para iniciar el proceso legal que, en un inicio, solo era conocido en el entorno familiar, pero que, con el paso de las semanas, fue revelado en el podcast ‘Puro Floro’, el cual es conducido por John Tirado y Gianfranco Pérez, reporteros de Magaly Medina.

“Hablé con mi madre del tema y básicamente acordamos en que ella me dio a mí autorización de proceder como yo lo vea necesario . Que para mí implica defenderme de manera legal”, explicó al dominical ‘Día D’.

Más adelante, Francisco García aclaró que no fue él quien filtró el video donde se ve a la entrenadora rayando con una llave el vehículo estacionado. Por estos hechos, el hijo de Eva Ayllón y su esposa están pidiendo 2 mil soles de reparación civil .

“No (he filtrado los videos) ni tampoco tengo intención de dañar a Natalia Málaga . Si esa hubiera sido mi intención, hubiera filtrado esto cuando sucedió”, subrayó.

No se saludaban

Otro detalle que llamó la atención es que Francisco García y Natalia Málaga no se saludaban. El ingeniero de sonido contó que, poco a poco, la exvoleibolista marcó distancia de él hasta que todo se fue enfriando pese a que compartían varios momentos juntos por la cantante criolla.