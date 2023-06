La cantante Giuliana Rengifo descartó cualquier vinculo con futbolistas y aseguró que, por el momento, se encuentra tranquila y no piensa enamorarse de ningún jugador de fútbol porque todos son “terribles e infieles”.

En conversación con el diario Trome, la cantante de cumbia reveló que es hincha del club Universitario de Deportes; sin embargo, no sabe mucho de fútbol. Además, descartó que algún futbolista le haya escrito a sus redes sociales.

“Yo soy hincha de ‘Universitario de Deportes’, pero ni sé quiénes juegan. Yo soy cero con los futbolistas. Siempre reviso mis redes sociales y ninguno me ha escrito”, reveló Rengifo.

“Una nunca sabe lo que puede pasar, pero por el momento... no me interesan los futbolistas porque tanto ampay que ha sacado Magaly (Medina) de ellos o cosas que una escucha... así que prefiero no involucrarme. Para mí, todos los futbolistas son terribles e infieles”, agregó.

Como se recuerda, hace algunos meses Giuliana Rengifo reveló que había terminado su relación con el empresario John Silva. Según reveló en aquel entonces, su separación se dio por “temas personales” y no por alguna infidelidad.

Giuliana Rengifo habla de la infidelidad