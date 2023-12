¡Triunfó el amor! El cantante Jean Paul Santa María, que actualmente integra la Gran Orquesta Internacional, confirmó que ha logrado reconciliarse con su esposa, la modelo Romina Gachoy.

Como se recuerda, la pareja anunció su divorcio en setiembre de 2023, luego de atravesar una crisis matrimonial que le pondría fin a los 11 años de relación que tenían.

Aunque Romina aseguró que no tenía intenciones de volver con Jean Paul Santa María y que había planificado su vida sola, el amor triunfó en su relación.

Por ello, tras varios intentos y detalles hechos por Santa María a Gachoy, la pareja decidió tomarse una segunda oportunidad para reconstruir su matrimonio.

De ese modo, la pareja decidió pasar el fin de semana largo en la ciudad de Huaral para compartir momentos íntimos tras su reconciliación.

¿Qué hizo Jean Paul Santa María para reconquistar a Romina Gachoy?

Un informe de “Magaly TV la Firme” repasó las acciones que Jean Paul tuvo para reconquistar a la modelo uruguaya, al menos las que se hicieron mediáticas.

El reportaje mencionaba la cita que tuvieron el 5 de octubre en la Rosa Náutica de Lima, en donde Gachoy mostró su molestia por la presencia de las cámaras de televisión, según recordó Santa María.

También, se recordó el último videoclip que ambos artistas grabaron para la orquesta en donde trabaja Jean Paul, en ese video musical la pareja intercambió besos. Al ser consultada por el reportero: “¿Extrañabas sus besos?, Romina dijo: “Ay esa pregunta, bueno la verdad que sí”, con ternura ante el recuerdo de su esposo.

Recientemente, Jean Paul le dedicó un video en el que le cantaba por su cumpleaños el pasado 4 de diciembre, eso ocurrió durante un concierto del músico.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy: “Parecemos novios”

Tras la reconciliación, la pareja concedió una entrevista a Magaly Medina, en donde aseguró que este distanciamiento es algo habitual en las relaciones y que actualmente se encuentra enamorada del cantante.

“Lo que nos pasó fue algo cotidiano que le puede pasar a cualquier pareja, en este caso dependía de él, enfocarse en esos espacios de los dos que ya no teníamos y el cambio ha sido radical, parecemos novios”, dijo Romina.

Posteriormente, la modelo afirmó que se siente feliz con Jean Paul ya que siente el apoyo que le da. “Entregue mi vida todos estos años desde que me embarace, la dejé para enfocarme en mi vida y mi hogar (…) sentir que él ahora me está apoyando es genial, me hace muy feliz”, añadió.

