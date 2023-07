El cantante Jimmy Santy se animó a contar los motivos por los que se retiró de “El Gran Chef: Famosos”, los cuales fueron principalmente su estado de salud ya que sufre de hipertensión y la falta de apoyo hacia él debido a supuestos favoritismos.

“Hubo ciertas cosas que no me gustaron, como el apoyo a ciertos personajes, pues mientras yo me dedicaba a mi cocina, veía cómo aconsejaban a los demás. La atención y la amabilidad debe ser con todos. Me sentí aislado”, comentó Santy para un diario local.

Jimmy Santy acerca de su estado de salud

Por otro lado, el intérprete de Chin Chin indicó que su repentina salida del programa se debía también a su estado de salud, ya que padece de hipertensión, lo que impide que él pueda desempeñarse en la competencia como desea.

“Yo dije a mí no me van a botar, me voy con dignidad y lo hice por toda mi generación de los 60, 70 y 80. Tengo 78 años, soy hipertenso, pero competía con mucho amor. Sé cocinar muy bien, pero el tiempo me ganaba, me ponía tenso y en el primer programa tuve una descompensación”, comentó.

Jimmy Santy responde a las críticas por su renuncia a “El Gran Chef: Famosos”

En ese sentido, Jimmy Santy también se refirió a las críticas que ha recibido por su salida del reality. Fue determinante en su decisión y aclaró que dio su mejor aporte al programa durante su participación y dijo que no es “picón” como lo sugieren algunos usuarios de redes sociales.

“Existe una sola verdad, sigan especulando, diciendo que es piconería, que soy un mal perdedor, que soy egocéntrico. ¿Polémica? Perdón, pero sabía desde un comienzo mis limitaciones, pero en un juego justo”, sentenció el cantante.

¿Cómo fue la renuncia de Jimmy Santi a “El Gran Chef: Famosos”?

Como se recuerda, Jimmy Santy abandonó el set de televisión mientras los jueces degustaban el arroz con pollo que preparó como parte de los retos del concurso. “No voy ni a probar mi plato porque pase o no pase, yo me retiro de este hermoso juego que me está haciendo mucho daño”, indicó.