Tras ser despedida por la gerencia de ATV y enfrentar las críticas televisivas de Magaly Medina, la periodista Juliana Oxenford contó la forma en que la conoció.

Mediante una entrevista con el podcast de “Cafe con la Chevez”, Oxenford relató que fue durante su estadía en Latina TV que pudo conocer a Magaly, con quien tuvo una relación cordial.

“Yo he tenido una relación muy cordial con Magaly (Medina), la conocí en Latina TV. Ella no tenía muchos amigos y la veía sola, cuando pasaba la saludaba”, comentó.

Tras ello, Juliana complementó: “Ella se quedó con una imagen mía de ser una persona amable y empática”, luego de eso dijo: “Magaly estaba muy contenta con mi llegada, entro y a los dos meses arranca la pandemia (de COVID-19)”.

Juliana Oxenford no perdonaría a Magaly Medina: ¿Por qué?





En otro momento de la entrevista, Juliana Oxenford relató que no perdonaría a Magaly Medina por llamarla “Talibana”, afectando a su hija Maria, quien descubrió el calificativo por medio de las noticias.

“Algo que no voy a perdonar a esa señora es que mi hija un día le pido que me traiga el iPad y vio una noticia en donde Magaly Medina me llamaba “Talibana” y ella me preguntó: ‘¿Mami, qué es una ‘Talibana’?”, comentó.

Luego de eso, la periodista complementó: “Eso no se lo voy a permitir, ya es generarle una situación incómoda y triste a María (su hija). No hay derecho”.