El exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe se refirió por primera vez a los rumores sobre una posible relación entre su sobrino, Jefferson Farfán, y la bailarina Xiomy Kanashiro.

Al ser consultado por el diario Trome, Guadalupe habló del supuesto vínculo entre la pareja, respondiendo de manera enigmática: “Lo que se ve, no se pregunta”, sin ofrecer más detalles.

Los rumores sobre esta posible relación aumentaron tras el cumpleaños de Kanashiro, celebrado en el “búnker” de Farfán, donde asistió Guadalupe, la madre de Jefferson y Adriano, su hijo mayor. Un video en redes muestra a Jefferson sosteniendo la torta, gesto que muchos ven como señal de cercanía.

A pesar de la insistencia de los medios y del público, ni Farfán ni Kanashiro han confirmado o desmentido una relación. Sin embargo, han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en discotecas como en reuniones privadas, así como interacciones en redes sociales, alimentando las especulaciones.

¿Xiomy Kanashiro ya no quiere ocultar romance con Jefferson Farfán?





En redes sociales, Kanashiro compartió imágenes de su celebración con decoraciones elegantes y un lujoso ramo de rosas. Acompañó su publicación con la frase “Una noche inolvidable” y la canción “Mi Refe” de Beéle y Ovy On The Drums, cuya letra hace referencia a un amor que no puede seguir ocultándose.

“Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo, confirman en la calle que contigo es algo. Entonces, ¿para qué mentirnos más? No sé para qué seguir disimulando más. [...] Tú y yo nacimos para estar juntos...”, se escucha en la publicación.