Magaly Medina reveló que Gisela Valcárcel y su producción de “El gran show” intentó contratar a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, en más de una ocasión.

La conductora del programa “Magaly TV: La Firme” explicó que ‘La Señito’ se comunicó con su esposo en dos ocasiones y coincidían cuando ella estaba separada de Zambrano.

“Todas las veces que ella ha intentado en contratar a mi esposo. ¿Cuántas veces lo intentó? Su productor se reunió con mi novio para que él vaya a su programa y pese a nosotros estábamos separados en ese tiempo, él no quiso ir porque él sabía que si iba (al programa), yo nunca jamás le abriría la puerta de mi casa”, contó Magaly.

“Yo lo habría considerado alta traición y las traiciones no las tolero, no las soporto y no las paso por agua caliente”, añadió de manera tajante.

Medina indicó que Valcárcel también ha jugado con la imagen de Alfredo Zambrano, donde hace pensar a su público de que el notario podría ingresar al elenco de sus programas en América TV.

“Cuando él (Alfredo Zambrano) y yo tuvimos un ‘break’ durante nuestro matrimonio. Igualmente, ella (Gisela Valcárcel) lo llamó e incluso vendió en el programa de su hija (‘América Hoy’) como si mi esposo fuera su flamante contratación”, explicó.