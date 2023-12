El programa de televisión “Magaly TV la Firme”, que conduce la comunicadora Magaly Medina, no fue emitido el pasado viernes 1 de diciembre por la señal de ATV, en su reemplazo, se vio una edición del pasado martes.

La ausencia de Magaly Medina en la señal abierta generó preocupación y desconcierto en sus seguidores, por lo que horas antes, anunció que no se sentía bien de salud.

De este modo, utilizando sus redes sociales, la Urraca advirtió a sus fanáticos que tenía un “decaimiento general”, que le impedía realizar actividades y por consecuencia, no estaba segura de emitir o no su programa.

“Desde ayer me siento bastante maluca aunque de repente no se me nota. Me han hecho análisis hoy día en la tarde para ver qué es lo que tengo porque tengo un decaimiento general”, narró la ganadora del premio Martín Fierro.

En ese sentido, tras haberse sometido a análisis médicos, la empresaria añadió que por su estado de salud, tuvo dificultades para movilizarse.

“Arrastro mi cuerpo cuerpo a donde vaya, no sé como he grabado un poco para redes”, explicaba mientras era maquillada por su equipo las actividades que realizaría durante el día.

Posteriormente, la presentadora explicó que no estaba segura de emitir su programa de televisión por la noche del viernes, hecho que ocurrió: Magaly TV la Firme no salió al aire el viernes 1 de diciembre.

Aunque Medina no se ha pronunciado nuevamente acerca de su estado de salud, se espera que el lunes 4 de diciembre regrese. El show televisivo se emite de lunes a viernes desde las 9:40 p.m.