María Pía Copello ha convertido sus redes sociales en un diario, ya que comparte gran parte de lo que hace en el día a día y también interactúa con sus seguidores sobre aspectos pocos conocidos de su familia. Esta vez, y con motivo de un aniversario más de casada, la presentadora de televisión hizo una importante revelación.

En uno de sus últimos videos explicó por qué no usa su anillo de matrimonio ni de compromiso. Ella contó que esto está relacionado con un robo que sufrió hace años cuando estaba embarazada.

Según detalló, cinco sujetos la abordaron para quitarle sus pertenencias. Por fortuna, en ese momento no se percataron de sus joyas en las manos.

“Estaba haciendo shows infantiles. Me acuerdo que llegué, bajé y toqué el timbre; y como si fuera una película, sentí que frenó un carro y bajaron cinco personas, una de ellas me encañonó. Me apuntó (con el arma) y me dijo que le diera todo, le di mi cartera. Yo tenía mis anillos puestos, pero no se dieron cuenta , así que nunca me robaron los anillos. Pero yo no quise volver a pasar por una situación como esta, entonces guardé los anillos y decidí nunca más usarlos”, señaló.

María Pía Copello anhela más adelante entregarle sus anillos a su hija Catalina, por eso los guarda con mucho cuidado en un cofre de su casa.

“Es un recuerdo demasiado importante de mi vida, no quiero que simplemente venga alguien y se los lleve”, explicó la presentadora en sus redes sociales.

Se conoció que María Pía Copello y Samuel Dyer acaban de cumplir 19 años de casados. Ellos se han convertido en una de las parejas más estables del espectáculo. Parte de sus vidas y actividades se pueden ver en las cuentas de la conductora.