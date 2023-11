Melania Urbina recurrió a sus redes sociales para despedirse de su madre, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Mediante un emotivo comunicado, la actriz recordó a su progenitora y dio a conocer su fallecimiento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio” compartió una serie de fotografías al lado de su madre. Las imágenes estaban acompañadas de un sensible mensaje.

“Gracias, mamá. Me emociona la suerte que he tenido de ser tu hija. Fuiste amorosa, generosa, divertida y tan fuerte. En todo sentido. A tu lado siempre me sentí segura y protegida. Porque si tú estabas, todo iba a estar bien. Extrañaré tu risa, tu sarcasmo, tu sabia practicidad, tus manías, tu capacidad de disfrutar los placeres de la vida”, escribió.

“Extrañaré tu sonrisa orgullosa cada vez que me veías actuar y tú emoción porque salí en algún periódico, que comprabas inmediatamente para guardar en tu colección. Extrañaré las celebraciones familiares a tu lado, porque tú las hacías especiales. Extrañaré llamar a tu número y escuchar tu voz. Me sostiene el agradecimiento profundo de ser tu hija y de parecerme tanto a ti. Y honraré tu vida cada día, viviendo la mía con alegría. Te amo mamá. Saben, tuve a la mejor”, añadió en su post.

Como se recuerda, en abril pasado la actriz ofreció una entrevista al programa de YouTube “La Linares”, donde confesó que su madre estaba luchando contra la última etapa del cáncer. “Y está avanzado, estamos ahí acompañándola, disfrutándola, ayudándola y cuidándola”, dijo en aquella oportunidad.

