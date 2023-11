La cantante Amy Gutiérrez reapareció en una entrevista para el programa “Hablemos de belleza”, donde no solo contó detalles de su vida y sus proyectos, sino que también señaló a Yahaira Plasencia como su referente de la salsa peruana, ya que la artista tiene un gran performance sobre el escenario y es muy versátil.

En conversación con el programa de Willax Televisión, la ganadora de “La Voz Kids” (2014) resaltó el trabajo que viene realizando Yahaira Plasencia, por si fuera poco también señaló que ella se alinea con el estilo que propone la denominada ‘Patrona’.

“Creo que cada una tiene su estilo, pero debo mencionar una. Ahorita me gusta mucho el estilo que está haciendo Yahaira, no quiero que lo vean como que una canta mejor que la otra, me encanta la voz de Daniela, Brunella, lo que Paula está haciendo con sus chicas”, resaltó Amy al citado medio.

“Siento que el estilo de Yahaira me gusta porque me encanta lo urbano, me encanta lo pop, la versión que ha sacado recién, así como balada de una cantante antigua. Diría que todas son referentes de la salsa, pero me alineo más con el género de Yahaira”, añadió.

En otro momento de la entrevista, Amy Gutiérrez reveló que, si bien no recibió una invitación formal para trabajar con el productor Sergio George, si intentaron contactarla, pero ella prefirió mantener su independencia musical.

“No me propusieron directamente pero cuando estaban buscando han preguntado, pero yo trabajo independiente. Me gusta ser líder de mis cosas y el equipo de trabajo que tengo ya 4 años y eso sería dejarlo todo”, aclaró la cantante.

