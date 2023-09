La salsa en Perú se ha convertido en un género con grandes intérpretes y destacadas solistas que ganaron fama a partir del apogeo de orquestas como Son Tentación, por ejemplo, entre otras agrupaciones. Como parte de este boom artístico, Amy Gutiérrez figura actualmente entre las figuras más destacadas del medio, y por lo mismo, y el aprovechamiento de ingresos, también fue víctima de hurto en algún momento de su vida profesional. Te contamos cómo sucedió ese delicado momento, y qué dijo sobre el extrabajador que según su revelación, le robó S/300,000.

¿CÓMO FUE QUE AMY GUTIÉRREZ TERMINÓ SIENDO VÍCTIMA DE HURTO HACE VARIOS AÑOS Y QUIÉN ERA EL EXTRABAJADOR QUE LE ROBÓ 300 MIL SOLES?

Cada artista forja su camino a través del arte que demuestra en los escenarios, y más aún si empezaste a hacer realidad tus sueños presentándote a nivel nacional para participar en concursos de canto, como fue el caso de Amy Gutiérrez, quien poco a poco fue escalando y captando la atención de empresarios que tenían como fin la firma de importantes contratos.

En algún momento de su vida, la salsera chalaca y también bailarina de 25 años, comenzó a generar ingresos económicos que lamentablemente motivaron a que una persona de su entorno más íntimo terminara robándole S/300,000, tal y como ella misma lo reveló abiertamente y con lujo de detalles durante una entrevista brindada a Gianina Portugal del Podcast llamado “Flowreando”.

Amy Gutiérrez fue consultada sobre este hecho en particular, afirmando en principio que el hurto se produjo ”hace mucho tiempo”, y no podía mencionar el nombre de quien sustrajo ese cuantioso monto porque “me demanda”.

“En algún momento de mi vida, cuando he sido más joven, pues me tocó estar con una persona con la que trabajaba”, dijo la exintegrante de Son Tentación, confesando además que lamentablemente “no fue leal”, aunque asimismo manifestó que el robo no está probado, pero todos los indicios apuntan a quien fue su enamorado.

Mientras proseguía contando cómo se produjo el robo de los 300 mil soles, Amy Gutiérrez aseguró considerar que pese a la falta de pruebas, “era obvio porque faltaba mucho dinero”, y finalmente pudo corroborarlo cuando tuvo a un nuevo equipo de trabajo.

¿AMY GUTIÉRREZ CONFIRMÓ QUE SU EXENAMORADO Y TRABAJADOR LE ROBÓ S/300,000?

La pérdida de plata estaba consumada, era un hecho que los números y facturaciones no cuadraban, sin embargo Amy Gutiérrez recién pudo constatar cada una de las evidencias a partir del inicio de una nueva etapa musical.

“Cuando empecé a trabajar con el nuevo equipo, después de esta persona, y estas personas que eran más profesionales en el tema de las cuentas”, siguió revelando detalles la artista e intérprete de “No sé”, dándose cuenta que “había dinero fantasma, dinero que entró, pero que nunca me llegó”.

Tras revelar pasajes del robo que sufrió, Amy Gutiérrez le dijo a Gianina Portugal que “era demasiado dinero” y su cálculo es que el hurto fue por un monto aproximado de 300 mil soles generado con el esfuerzo de todo un año.

¿CÓMO SE SINTIÓ AMY GUTIÉRREZ AL DESCUBRIR QUE SU EXTRABAJADOR Y TAMBIÉN ENAMORADO LE HABÍA ROBADO ESA CUANTIOSA SUMA DE DINERO?

El difícil momento vivido por Amy Gutiérrez a raíz de este tipo de delito en su contra, le causó no solamente enojo y desconsuelo, sino también una profunda decepción ya que aseguró para “Flowreando” que “esta persona se volvió muy apegada a mi familia”.

“Yo me puse mal, me sentía traicionada”, reconoció la salsera peruana agregando además que sus papás al comienzo no podían creerlo porque “lo consideraban mucho”, llegando a mostrarse “incrédulos” cuando les reveló todo lo que sucedió con esos S/300,000.