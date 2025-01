Milett Figueroa reapareció por todo lo alto y negó, una vez más, los rumores de separación con Marcelo Tinelli. Ellos se mostraron muy amorosos en la alfombra azul del reality ‘Los Tinelli’ e incluso hablaron ante la prensa, donde surgieron todo tipo de preguntas, hasta de las exparejas del presentador argentino.

“¿Cuántas novias has tenido a lo largo de tu vida?”, mencionó Ángel de Brito, conductor del programa ‘LAM’, con el objetivo de indagar en el historial amoroso del presentador de televisión. “ Tres, pero a lo largo de mi vida no sé, no me acuerdo, no estoy contando ”, respondió el también empresario.

Pero esta declaración no fue suficiente para el periodista, quien siguió insistiendo con el tema e hizo referencia a Fernando Dente, quien anteriormente señaló que Marcelo Tinelli tenía tantas conquistas que podía grabar hasta ocho temporadas .

La situación llegó a su punto más álgido cuando el presentador de LAM dijo que faltaba hablar de los romances ocultos del conductor. “Faltan las clandestinas, las que no se supieron. Tendrás cosas escondidas por ahí”, apuntó.

Ante ello, Milett Figueroa intervino: “Espero que corte el ritmo, que se calme un poquito”. Acto seguido, confesó que no revisa el celular de su pareja, pues lo considera “dañino”.