Rodrigo González, conductor del programa “Amor y Fuego” de WillaxTV, contó que recibió un mensaje privado en el que se revelaba una supuesta relación que habría tenido Pamela López , la aún esposa del jugador de la selección peruana Christian Cueva , con otro futbolista .

En la edición de este jueves, González indicó que una mujer, que se identificó como la cónyuge del arquero Joel Pinto, acusa a Pamela López de haber tenido una relación con su esposo en el 2010.

Incluso, el conductor leyó el todo el mensaje que recibió de la mujer y en el texto se hace hincapié que Pamela López no es una ninguna víctima y que la situación que afronta actualmente por el amorío que tuvo Cueva con la cantante Pamela Franco es la misma que vivió ella por la presunta infidelidad de su esposo.

“Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen idea de lo que me hizo en el año 2010 mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto. Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco”, se indica en el mensaje leído por Rodrigo González.

Además, la mujer señaló que Christian Cueva la buscó para que le cuente detalles de la supuesta relación que habría tenido su entonces pareja con Joel Pinto, pero que ella prefirió quedarse callada.