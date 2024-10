Samantha Batallanos cumplió su sueño de desfilar en una pasarela al estilo Victoria’s Secret en Perú. Junto a Gabriela Herrera, la modelo lució su figura en un evento que se repetirá el próximo 31 de octubre, durante la inauguración del hotel Rústica en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, Cusco.

Según expresó la modelo, está cumpliendo sus sueños y apunta a desarrollar muchos proyectos vinculados al mundo de la belleza y la moda. Por lo pronto, desfiló en el Rústica Fashion Show.

“Me siento feliz y orgullosa por lo presentado, y de las bellezas que me acompañan. Siempre he soñado con el Victoria´s Secret Fashion Show y Mauricio me ha dado la oportunidad de realizarlo, lo admiro mucho porque es una persona que siempre cumple lo que dice y estoy aprendiendo mucho. Estoy feliz por la oportunidad y se vienen más proyectos por realizar”, dijo Batallanos.

Samantha Batallanos desfiló en una pasarela al mismo estilo de Victoria's Secret. (Foto: Difusión)

Por su parte, el empresario Mauricio Diez Canseco celebró la gran acogida del evento y felicitó a las modelos por su paso en el desfile, en especial a Samantha Batallanos, a quien anunció que contrató por todo el 2025.

“Quiero felicitar a todas las modelos por el gran desfile que nos han presentado y resalto que esto es un emprendimiento de Samantha, pues me contó que quería hacer un desfile a lo Victoria’s Secret y que pronto lanzará su propia marca de lencería. Por ello, ya la he contratado por todo el 2025″, contó el empresario.

Cabe señalar que el desfile ‘Rústica Fashion Show’ fue presentado por Carlos Cacho y producido por Julio Zevallos, donde participaron las modelos peruanas Samantha Batallanos, Gabriela Herrera, Lucero Zurita y Tatiana Paico. Así como las cubanas Marisleydis Ávila y Rosmery García; la colombiana Angie Morales y la venezolana Rose Chacón.

La gran acogida permite que el mismo desfile sea presentado el próximo 31 de octubre en la inauguración del hotel Rústica en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, Cusco.

